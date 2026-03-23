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Αλλαγή σκηνικού στο ΧΑ μετά τις εξαγγελίες Τραμπ για το Ιράν – «Πρασίνισε» ο ΓΔ
Αναλύσεις
13:27 - 23 Μαρ 2026

Αλλαγή σκηνικού στο ΧΑ μετά τις εξαγγελίες Τραμπ για το Ιράν – «Πρασίνισε» ο ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
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Απότομη αλλαγή καταγράφεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον ΓΔ να κατακτά το πρόσημο, μετά την ελεύθερη πτώση που σημείωσε το πρωί της Δευτέρας (23/3).  

Λίγο μετά τις 13:00, ο ΓΔ «πρασίνισε», με αποτέλεσμα να κινείται πλέον στις 2.093,310 μονάδες με άνοδο κοντά στο 1,40%.

Το ΧΑ δεν αποτελεί εξαίρεση, αφού η αλλαγή σκηνικού είναι ολική σε όλες τις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά: ο DAX της Γερμανίας σημειώνει άνοδο 1,61%, ο βρετανικός FTSE ενισχύεται κατά 0,21% και ο γαλλικός CAC κερδίζει 1,10%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ σημειώνει κέρδη 1,04% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 1,31%.

Το σήμα της ανόδου ήρθε μετά την είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε πενθήμερη κατάπαυση πυρός στους ενεργειακούς στόχους του Ιράν, επικαλούμενος πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες των δύο πλευρών.

Μετά τις εξαγγελίες Τραμπ, οι αγοραστές πήραν το πάνω χέρι, ακυρώνοντας τις ρευστοποιήσεις που είχαν σαρώσει τις διεθνείς αγορές. Στον αντίποδα, οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν απότομα, με το αργό να χάνει περίπου 7,45% και το Brent να καταγράφει απώλειες κοντά στο 6,20%.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 13:37
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