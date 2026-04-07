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Ήπια διόρθωση στο ΧΑ με στήριξη στις 2.100 μονάδες εν μέσω πασχαλινής αβεβαιότητας
Αναλύσεις
10:34 - 07 Απρ 2026

Ήπια διόρθωση στο ΧΑ με στήριξη στις 2.100 μονάδες εν μέσω πασχαλινής αβεβαιότητας

Reporter.gr Newsroom
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Πτώση κατά 0,55% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη συνεδρίαση της Πέμπτης 2/4/2026 κλείνοντας στις 2.118,27 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 245 εκ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο ανοδικό διήμερο, με μέρος του τζίρου να αφορά πακέτα συναλλαγών. Οι πωλητές οδήγησαν από νωρίς το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.089,1 μονάδων, ωστόσο στη συνέχεια οι αγοραστές περιόρισαν σημαντικά τις απώλειες, επιβεβαιώνοντας τη ζώνη των 2.100 μονάδων ως ισχυρή στήριξη. Μετά από διακυμάνσεις, ο δείκτης προσέγγισε και το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.128,8 μονάδων, καταδεικνύοντας προσπάθεια επιστροφής σε θετικό έδαφος, χωρίς όμως να τη διατηρήσει έως το κλείσιμο. Η συνεδρίαση είχε αμυντικό χαρακτήρα, αποτελώντας την τελευταία πριν από την τετραήμερη παύση συναλλαγών λόγω Πάσχα, ενώ το διεθνές αρνητικό κλίμα επηρέασε τη συνολική εικόνα. Την ίδια ώρα, ο τραπεζικός δείκτης (-1,07%) έκλεισε στις 2.339,49 μονάδες, με τον FTSE 25 (-0,56%) στις 5.375,69 μονάδες και τον Mid Cap (-1,0%) στις 2.639,98 μονάδες.

Κέρδη κατέγραψαν η ALWN (+2,54%), η ΣΑΡ (+1,66%) και η ΜΟΗ (+1,57%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η ΕΛΧΑ (-3,75%), η ΑΡΑΙΓ (-3,59%) και η OPTIMA (-3,34%). Απολογιστικά, 28 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 95 εκείνων που υποχώρησαν.

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