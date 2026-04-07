Πόροι €1 δισ. ετησίως για να κρατηθεί ζωντανή η Ορεινή Ελλάδα – Βασικός πυλώνας ο τουρισμός

Mε μια σειρά 12 άξονες προγραμμάτων ύψους 1 δισεκ. ανά έτος η κυβέρνηση φιλοδοξεί να εισφέρει στην ενίσχυση των ορεινών περιοχών της χώρας που καταλαμβάνουν το 80% της επικράτειας.

Βασικός μοχλός, ουσιαστικά, της όλης διαδικασίας για την ενίσχυση της ορεινής χώρας, πέρα από τις δράσεις ενίσχυσης των υποδομών είναι και η ανάπτυξη του τουρισμού.

Οι ανακοινώσεις έγιναν χθές στο πλαίσιο της παρουσίασης από το υπουργείο Τουρισμού του νέου προγράμματος για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού όπου το παρών, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Σύμφωνα, με τον κ. Κοντογεώργη, ήδη η Γενική Γραμματεία Συντονισμού δρομολογεί σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους αρμόδιους φορείς την χάραξη των περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης, τα οποία θα περιλαμβάνουν μια συνεκτική δέσμη από κρίσιμα έργα, με στόχο μάλιστα προσεχώς να ενταθεί τόσο η διυπουργική συνεργασία όσο και ο υπηρεσιακός συντονισμός. Παράλληλα, ο κ. Κοντογιώργης επεσήμανε ότι θα περιλαμβάνει την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών, όπως δρόμοι, ύδρευση, κέντρα υγειονομικής περίθαλψης και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των σχολικών βαθμίδων. Παράλληλα θα προωθηθεί η ενίσχυση των υποδομών συνδεσιμότητας, όπως το internet ενώ θα προωθηθούν και επενδύσεις σε υφιστάμενες υποδομές, όπως τα καταφύγια. Σύντομα δε όπως ανέφερε θα ενεργοποιηθεί και μια ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας ο πολίτης θα μπορεί να ενημερωθεί για τις υποδομές και τα κίνητρα μετεγκατάστασης για συγκεκριμένες περιοχές. Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε σε κεφάλαια 1 δισ. ευρώ από μια σειρά "καναλιών χρηματοδότησης", που θα κατευθυνθούν προς την ηπειρωτική Ελλάδα σε ετήσια βάση με δράσεις σε όλα τα επίπεδα, από τις υποδομές και την υγεία μέχρι την στέγαση και τον τουρισμό. Ειδική Γραμματεία Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, η οποία λειτουργεί ως θεσμικός πυλώνας και κόμβος διασύνδεσης μεταξύ κράτους και περιφέρειας. Πάντως, το στοίχημα για την ανάδειξη της ορεινότητας ως μιας βασικής “οριζόντιας διάστασης” δημοσίων πολιτικών απαιτεί οριζόντια δράση της κυβέρνησης και των κρατικών δομών κάτι άκρως απαιτητικό, όπως έχει δείξει και η ανάλογη διαδικασία για τη νησιωτική χώρα.

Ο τουρισμός

Πάντως, ήδη, η υπουργός Τουρισμού κ. Ολγα Κεφαλογιάννη έδωσε το τουριστικό στίγμα τονίζοντας ότι «το νέο πρόγραμμα προβολής με κεντρικό μήνυμα «Ορεινή Ελλάδα: Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο» φιλοδοξούμε να γίνει η αφετηρία ώστε να γίνει γνωστή μια άλλη πλευρά της Ελλάδας. Το 80% της συνολικής γεωγραφικής έκτασης είναι η ηπειρωτική χώρα, την οποία θέλουμε να αναδειχθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής και μιας πολιτικής για ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη με στόχο για τουρισμό 12 μήνες το χρόνο σε όλες τις Περιφέρειες».

«Το στοίχημα είναι δύσκολο αλλά το επιδιώκουμε με ρεαλισμό και ρομαντισμό, με βούληση και σχέδιο» ανέφερε σχετικά ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης σε χθεσινή εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού για τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ορεινού τουρισμού της χώρας. Προσέθεσε δε ότι η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού δεν είναι μια εναλλακτική επιλογή, αλλά βρίσκεται στην αιχμή της στρατηγικής της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη.

«Η έμφαση στην ανάπτυξη και την ανάδειξη του ορεινού τουρισμού είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Επιδιώκουμε να δώσουμε στην ορεινή Ελλάδα έναν νέο πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα προβολής της Ορεινής Ελλάδας, με θέμα "Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο τον χρόνο.", σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού.

Στην ομιλία της η Υπουργός σημείωσε ότι «Για πρώτη φορά μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής, φιλοδοξούμε να αποκαλύψουμε και να αναδείξουμε μια άλλη πλευρά της Ελλάδας, ως μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, με άξονα τις ειδικές μορφές τουρισμού και στόχο την ποιοτική ανάπτυξη, 12 μήνες τον χρόνο, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας».

Αναφερόμενη στην πορεία του ελληνικού τουρισμού, υπογράμμισε ότι η σημαντική αύξηση των εσόδων το 2025, ιδίως κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες, δείχνει ότι η στρατηγική που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού έχει πραγματικά αποτελέσματα.

«Μαζί, κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτικός τομέας έχουμε κάνει τον ελληνικό τουρισμό μια εθνική υπόθεση, με ισχυρή δυναμική αλλά και ανθεκτικότητα. Μαζί και πάλι θα αντιμετωπίσουμε τη σημερινή δύσκολη συγκυρία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχει τη βούληση, τα αντανακλαστικά και το σχέδιο να αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις που εμφανίζονται μπροστά μας.

Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, ο τουρισμός αλλάζει. Σε διεθνές επίπεδο, καταγράφεται μια ισχυρή τάση για αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών από τους σύγχρονους ταξιδιώτες. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η χώρα μας διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς κάθε ορεινός τόπος περικλείει μια πολυθεματική εμπειρία με τοπία και οικοσυστήματα εξαιρετικής ομορφιάς, τις παραδόσεις αιώνων, την πρωτογενή παραγωγή και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα.

Πρωτοβουλίες και εργαλεία στήριξης

Η Υπουργός στην ομιλία της σημείωσε ότι το 2025 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά μια δέσμη πρωτοβουλιών ενίσχυσης και εμπλουτισμού του ορεινού τουρισμού, ευθυγραμμισμένη με την οριζόντια κυβερνητική πολιτική για τη στήριξη της ορεινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση της 12μηνης λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων, τη δημιουργία του προϊόντος «Προορισμός Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού», καθώς και τη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», στο οποίο, για πρώτη φορά, δόθηκαν ενισχυμένα ποσά σε όσους συμπολίτες μας επέλεξαν να κάνουν διακοπές κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους, καθώς και μέσω της νέας περιόδου του προγράμματος για το 2026-2027.

Ταυτόχρονα εντός του 2026 ολοκληρώνεται το εμβληματικό έργο του «Ορεινού Τουρισμού», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνει την αναβάθμιση υποδομών σε χιονοδρομικά κέντρα και τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας προβολής.

Ορεινή Ελλάδα: προορισμός για όλο τον χρόνο

Στην καμπάνια δίνεται έμφαση και στην καλοκαιρινή περίοδο, καθώς η ορεινή Ελλάδα παρουσιάζεται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση και για τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά στην εγχώρια αγορά, με προοπτική, σε δεύτερο χρόνο, να προβληθεί και στο εξωτερικό.

Στην ίδια κατεύθυνση είπε η Υπουργός παρουσιάζεται σήμερα για πρώτη φορά το πρόγραμμα προβολής της Ορεινής Ελλάδας, με στόχο να ενισχύουμε την αναγνωρισιμότητα και την ελκυστικότητα αυτής της πλευράς της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Υπουργός τόνισε ότι η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα βασιστεί στη συνεργασία όλων όσοι συνδιαμορφώνουν την τουριστική προσφορά και στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

«Να δώσουμε στην ορεινή Ελλάδα τη θέση που της αξίζει και να διαμορφώσουμε μαζί το νέο πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού. Με ένα κοινό όραμα, οι επιτυχίες του να αφορούν κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τον Έβρο έως την Κρήτη», είπε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν, η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Έλενα Ράπτη, ενώ τιμητική ήταν και η παρουσία των Πρέσβεων της Αιγύπτου, της Ιταλίας, της Κορέας, της Αυστρίας, του Καναδά και εκπρόσωπος της Πρεσβείας του Λουξεμβούργου.

Ως εκπρόσωποι των Περιφερειών παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κος Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Γιώργος Αμανατίδης και η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα Χριστίνα Κεφαλογιάννη

Στην εκδήλωση παρέστησαν και Δήμαρχοι Ορεινών Δήμων της χώρας.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕ κ. Ιωάννης Παράσχης, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, η Πρόεδρος της Marketing Greece κα Ιωάννα Δρέττα, ο Γεν. Διευθυντής της Marketing Greece κ. Νίκος Διαμαντόπουλος και ο Πρόεδρος και CEO του Costa Navarino κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

Ακόμη, παρέστησαν η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου και η Υπηρεσιακή Γραμματέας κα Ιωάννα Χριστου.

Τέλος, εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού, επαγγελματικών ενώσεων και οργανισμών του κλάδου, καθώς και άλλοι θεσμικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγματοποίησε η δημοσιογράφος κα Ίνα Ταράντου.