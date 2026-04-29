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ΧΑ: Κρίσιμο τεχνικό σημείο για τον ΓΔ με διαδοχικές ζώνες στήριξης 30–90 ημερών
Αναλύσεις
09:59 - 29 Απρ 2026

ΧΑ: Κρίσιμο τεχνικό σημείο για τον ΓΔ με διαδοχικές ζώνες στήριξης 30–90 ημερών

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,85% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2203,09 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 204,8 εκ. ευρώ.  

Οι αγοραστές διατήρησαν τη σχετική υπεροπλία στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης με το ΓΔ να κινείται σε θετικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος. Όμως, μετά τις 2 μ.μ. οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία μετά την πρόβλεψη για χαμηλότερη ανάπτυξη το 2026 από την S & P με το ΓΔ να κλείνει στις δημοπρασίες στο χαμηλό ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν λίγο ψηλότερα στο 3,853% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά και το brent να ξεπερνά τα $110/ βαρέλι.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,18%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-2,48%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,62%), η Lamda (-1,13%), η Helleniq Energy (- 0,94%), η ΕΛΧΑ (-1,88%), ο Aktor (-1,44%), η Allwyn (-2,40%), το Jumbo (-1,53%), o Τιτάν (-1,55%), η Aegean (-6,90%) και η ΕΥΔΑΠ (-0,98%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+1,09%), η ΕΕΕ (+0,93%), η ΜΟΗ (+0,80%), η Cenergy (+0,09%) αλλά και η Lavipharm (+5,52%) με τα Πλαστικά Θράκης (+2,85%).

Απολογιστικά, 36 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 71 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Ελινόιλ, η Intertech, η Flexopack, η Revoil και η Centric ανακοινώνουν σήμερα τα ετήσια αποτελέσματά τους.

Αρνητικές τεχνικά οι εξελίξεις για το ΓΔ με τις ελπίδες των αγοραστών να εναποτίθενται πλέον στους εκθ. ΜΚΟ των 30, 60 και 90 ημερών. που διέρχονται αντίστοιχα από τις 2202, 2193 και 2172 μονάδες.

Επιχειρηματικά Νέα

S&P: Στο 1,7% «κόβει» την πρόβλεψη για την ελληνική ανάπτυξη. Ο πόλεμος δεν ακυρώνει την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

ΕΛΣΤΑΤ, συνολική Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτική - Δημόσια), Ιανουάριος 2026: Σε 2.034 οικοδομικές άδειες (+15,4%), 482.056 m² επιφάνειας (+67,3%) και 2.612.547 m³ όγκου (+107,3%).

ΟΠAΠ: Η μεταμόρφωση σε Allwyn αλλάζει πλήρως την επενδυτική εξίσωση. Η Citi εμφανίζεται σχετικά επιφυλακτική. Ουδέτερη σύσταση, αναπροσαρμόζει την τιμή-στόχο στα €13,10, θεωρεί ότι η αποτίμηση αποτυπώνει ήδη μεγάλο μέρος των θετικών προοπτικών.

Alpha Bank: Στο 3,84% η τελική απόδοση για το πράσινο ομόλογο ύψους €600 εκ. διάρκειας 6 ετών. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, υπερκάλυψη του κατά 3 φορές.

Space Hellas: Στα €152,9 εκ. ο Κ.Ε. (-1,5%), σταθερά στα €18,3 εκ. το EBIDTA, στα €3,1 εκ. τα καθαρά κέρδη (+70%). Προς νέο κύκλο ευρωπαϊκών κονδυλίων για έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών τα έτη 2026-2027.

Καρέλιας: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ξεπέρασε τα €1.670 εκ., +10,7%), αύξηση EBITDA στα €140 εκ. , +24,9%. Στα €14,1 /μετχ. το διανεμόμενο μέρισμα. Στο -8,2% τα καθαρά π.φ. κέρδη. Στα €845 εκ. τα ταμιακά διαθέσιμα από κοινού με κρατικά-εταιρικά ομόλογα.

Αλουμύλ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ €508,5 εκ., +11,72%. To EBITDA διαμορφώθηκε σε €61,2 εκ., +21,53%, τα καθαρά κέρδη μ.φ. διαμορφώθηκαν σε €30,7 εκ., + 61,57%. Νέα παραγωγική μονάδα διέλασης αλουμινίου στην Αίγυπτο και ρομποτική αποθήκη προφίλ αλουμινίου στο Κιλκίς.

Jumbo: Κέρδη 320 εκατ. ευρώ το 2025, μέρισμα €0,7/μετχ. Ρεκόρ πωλήσεων στο €1,23 δισ., +7,22%. Στα 436,4 εκατ. τα EBITDA, +5,% αυξημένη 20% η μερισματική διανομή

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