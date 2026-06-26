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Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:33 - 26 Ιουν 2026

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε εχθές, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας όπου παρουσιάστηκαν στους συνέταιρους τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα και ο Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025, καθώς και ο Προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

Η Τράπεζα ολοκλήρωσε το οικονομικό έτος 2025 με περαιτέρω ισχυροποίηση των οικονομικών της μεγεθών, εντείνοντας τις επενδύσεις της στο δίκτυο, την τεχνολογία και τους ανθρώπους της με στόχο τη διατήρηση της δυναμικής της ως ένα από τα πιο εύρωστα και ταχέως αναπτυσσόμενα συνεταιριστικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Στα στρατηγικά ορόσημα της προηγούμενης χρήσης συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας, η ανάπτυξη του Ομίλου με τη θυγατρική CBK Group στον τομέα της Ενέργειας και η λειτουργία του νέου καταστήματος στον Βόλο που σηματοδοτεί τη διεύρυνση της παρουσίας της Τράπεζας στη Μαγνησία.

Βασικά μεγέθη για το οικονομικό έτος 2025

  • Αύξηση ενεργητικού κατά 17,1%, φτάνοντας τα €322,4 εκατ.
  • Καταθέσεις πελατών €280,2 εκατ., με αύξηση 18,6%
  • Χορηγήσεις €170,2 εκατ., αύξηση 4,9% σε σχέση με το 2024
  • Καθαρά κέρδη €3,31 εκατ. (κέρδη προ φόρων €4,32 εκατ.) – ομαλοποίηση από τα €4,06 εκατ. του 2024, κυρίως λόγω των επενδύσεων που έγιναν σε υποδομές και προσωπικό.
  • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων €33,98 εκατ., ενισχυμένο κατά 11,2%
  • Δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας TCR 23,97% – από τους υψηλότερους μεταξύ των ελληνικών τραπεζών
  • Δείκτης Ανοιγμάτων σε Καθυστέρηση (NPL) 5,60%
  • Δείκτη ρευστότητας LCR 672,6%
  • Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE): 10,41%

Κατά την ομιλία του στους μεριδιούχους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Μπούκης, ανέφερε: «Το 2025 ήταν για την Τράπεζά μας μια χρονιά ρεκόρ σε μεγέθη και δυναμικής επέκτασης, με το ενεργητικό μας να ξεπερνά για πρώτη φορά τα €320 εκατ. και τα μέλη μας να προσεγγίζουν τα 18.500. Με το άνοιγμα του νέου μας καταστήματος στον Βόλο και την απόκτηση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας, η Τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, παραμένοντας πιστή στον συνεταιριστικό της χαρακτήρα και στον ρόλο της ως αναπτυξιακός μοχλός για την Καρδίτσα, τη Θεσσαλία και πλέον για ολόκληρη τη χώρα.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης, δήλωσε σχετικά: «Το 2025 ήταν συνειδητά μια χρονιά μεγάλων επενδύσεων – στο δίκτυό μας με νέο κατάστημα στον Βόλο, στους ανθρώπους μας, στην τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και στη νέα μας θυγατρική CBK Group. Οι επενδύσεις αυτές, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, οδήγησαν σε μια προσωρινή ομαλοποίηση της κερδοφορίας· ταυτόχρονα, όμως, ενισχύσαμε σημαντικά την κεφαλαιακή μας βάση και διατηρήσαμε την υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα του κλάδου. Με ισχυρά θεμέλια, συνεχίζουμε να επιστρέφουμε το 59% του κύκλου εργασιών μας στην τοπική οικονομία, να προτείνουμε για ακόμη μια χρονιά διανομή μερίσματος στους συνεταίρους μας και να χτίζουμε μια τράπεζα έτοιμη για το μέλλον.»

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