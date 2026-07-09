Το ΧΑ αναζητά αντίδραση με φόντο το ράλι πετρελαίου

Η έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα και η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας διαμορφώνουν το κλίμα στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο καλείται να ανακτήσει τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας. Μετά τη διόρθωση που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, η αγορά αναζητά σημεία σταθεροποίησης, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις πιθανές επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το πρώτο τεχνικό ζητούμενο είναι η επαναφορά του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες, ενώ στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται προς την περιοχή των 2.520-2.540 μονάδων. Αντίθετα, ενδεχόμενη υποχώρηση κάτω από τις 2.438 μονάδες θα επιδείνωνε αισθητά την τεχνική εικόνα της αγοράς.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στους βασικούς δείκτες, με τον FTSE/ATHEX Large Cap να επιδιώκει επιστροφή πάνω από τις 6.400 μονάδες και τον τραπεζικό δείκτη να διατηρεί ως κρίσιμη ζώνη στήριξης τις 2.750-2.729 μονάδες.

Σε επίπεδο μετοχών, η Eurobank ξεχώρισε για τη σχετική ανθεκτικότητά της, περιορίζοντας τις απώλειες, ενώ η ΕΥΔΑΠ αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες μετοχές του FTSE 25 που έκλεισαν με θετικό πρόσημο, καταγράφοντας μάλιστα νέο υψηλό 217 μηνών. Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Ευρώπη Holdings ανακοίνωσε ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2025, επιλέγοντας επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,31 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών στην έκδοση του πενταετούς ομολόγου της Seanergy, η οποία υπερκαλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές, με τη ζήτηση να φθάνει τα 202,8 εκατ. ευρώ.

Το κλίμα στην ελληνική αγορά αντανακλά τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες συνεχίζουν να επηρεάζουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις παγκόσμιες αγορές.

Στη Wall Street επικράτησαν μεικτές τάσεις, με τον Nasdaq να καταφέρνει να ανακάμψει από τις αρχικές απώλειες και να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με οριακά κέρδη, χάρη κυρίως στη στήριξη που παρείχαν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες Nvidia και Broadcom. Αντίθετα, ο Dow Jones και ο S&P 500 έκλεισαν χαμηλότερα, ενώ στην Ευρώπη οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν έντονα πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο.

Η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, τροφοδότησε νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed ανέδειξαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των αξιωματούχων ως προς τον χρόνο και την έκταση των επόμενων κινήσεων στη νομισματική πολιτική, στοιχείο που εξακολουθεί να διατηρεί την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.