Προέκυψε και κάτι θετικό: Η Συμμαχία των Προθύμων

Επειδή συνήθως χρεώνουμε στην Ευρώπη πως είναι αργοκίνητη, διστακτική και άτολμη, οφείλουμε να παραδεχθούμε πως η Συμμαχία των Προθύμων είναι μία έξυπνη ιδέα.

Η Συμμαχία των Προθύμων αποτελεί μία... διέξοδο από την απαιτούμενη ομοφωνία σε όλες τις αποφάσεις της ΕΕ, αλλά και του ΝΑΤΟ.

Για να υπάρξει δηλαδή η οποιαδήποτε απόφαση για την Ουκρανία η ΕΕ πρέπει να κάνει σύνοδο των ΥΠΕΞ και μετά Σύνοδο Κορυφής των ηγετών, όχι για να πάρει αποφάσεις, αλλά για να βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα και να παραπέμψει τις αποφάσεις στην επόμενη Σύνοδο.

Η Συμμαχία των Προθύμων είναι ένα άτυπο όργανο που σπάει αυτό το μοτίβο. Έκαναν μία τηλεδιάσκεψη, μαζεύτηκαν 7 ηγέτες και πήγαν στο Λευκό Οίκο για να συμμετέχουν στις ιστορικές αποφάσεις. Είναι λιγότερο δημοκρατικό; Ίσως. Αλλά η δεύτερη επιλογή που έχει η Ευρώπη είναι να μείνει ουραγός και θεατής στις εξελίξεις. Να λαμβάνουν άλλοι τις κρίσιμες αποφάσεις ερήμην της Ευρώπης. Αυτό θα συνέβαινε και με την Ουκρανία, αν δεν υπήρχε αυτό το ευέλικτο φορμάτ. Τουλάχιστον τώρα έχουν την ευκαιρία να πιέσουν τον Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας.

Συνεπώς, η ιδέα των Προθύμων αποτελεί αναμφίβολα μία θετική επίδραση της τοξικής προεδρίας Τραμπ και είναι ο βασικός λόγος για τον οποίον απέτυχε το σχέδιο του Πούτιν να προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις του Λευκού Οίκου με την Ευρώπη.