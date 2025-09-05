Με υπασπιστή τον Χουλιαράκη ο Τσίπρας

Ασφαλώς, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια στελέχη ή βουλευτές έδωσαν το παρών στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία προστέθηκε στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού που δείχνουν ότι ετοιμάζει την επιστροφή του ως πρόεδρος κόμματος.

Αυτό δεν θα γίνει βέβαια μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο θα αποχωρήσει σύντομα και θα παραιτηθεί από βουλευτής. Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ετοιμάζει νέο κόμμα, το στίγμα του οποίου παρουσίασε στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist. Οι αναφορές του για «νέο πατριωτισμό και νέα εθνική πυξίδα» σηματοδοτούν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί, ενδεχομένως και το όνομα του κόμματος.

Αν και ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τον ΣΥΡΙΖΑ αρκετά στελέχη του κόμματος επέλεξαν να παρακολουθήσουν από κοντά την ομιλία του και ορισμένα είχαν θερμές χειραψίες μαζί του.

Οι Γιώργος Καραμέρος και Πόπη Τσαπανίδου ήταν στην αίθουσα, όπως και ο θεσσαλονικιός βουλευτής, Χρήστος Γιαννούλης, η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Επίσης, ήταν και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάντ Οζγκιούρ.

Στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα καθόταν ασφαλώς η σύζυγός του Μπέτυ Μπαζιάνα, αλλά και το «δεξί του χέρι» ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος είναι δεδομένο πως θα τον ακολουθήσει στο νέο του εγχείρημα και έχει βάλει το χεράκι του στο εθνικό σχέδιο ανάταξης.