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Το 83% των Ελλήνων θέλει «Αλλαγή» - Το 68% δεν πιστεύει ότι το σύστημα μπορεί να αλλάξει
Πολιτική
10:08 - 16 Σεπ 2025

Το 83% των Ελλήνων θέλει «Αλλαγή» - Το 68% δεν πιστεύει ότι το σύστημα μπορεί να αλλάξει

Reporter.gr Newsroom
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H πολιτική αλλαγή αποτελεί διακαή πόθο των πολιτών σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, ωστόσο, η πίστη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί προς το καλύτερο, έχει χαθεί από την πλειοψηφία.

Παγκόσμια έρευνα του αμερικανικού ινστιτούτου Pew Research Center, που μετράει την επιρροή των πολιτικών κομμάτων σε 24 χώρες, φανερώνει πως οι πολιτικοί αξιολογούνται «κάτω από τη βάση» στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των απλών ανθρώπων. Στην Ελλάδα τα ποσοστά δυσπιστίας είναι από τα υψηλότερα, σύμφωνα με την έρευνα.

Σύμφωνα με αυτήν, το 61% των Ελλήνων δεν είναι ικανοποιημένο ούτε από το κυβερνών κόμμα ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ στο δείγμα της έρευνας. Επίσης, το 68% δεν πιστεύει ότι το σύστημα μπορεί να αλλάξει.

Επίσης, περίπου οκτώ στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται είτε σημαντικές αλλαγές είτε πλήρη μεταρρύθμιση.
Αντίστοιχα ποσοστά με την Ελλάδα καταγράφονται στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κένυα, τη Νιγηρία, τη Νότια Κορέα, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 68% των Ελλήνων επιθυμεί πλήρη μεταρρύθμιση ή σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό τους σύστημα, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουροι ότι είναι εφικτή μια αποτελεσματική αλλαγή, ενώ το 15% θέλει σημαντική αλλαγή και πιστεύει ότι είναι εφικτή. Μόλις το 17% λέει ότι το πολιτικό τους σύστημα χρειάζεται μικρές αλλαγές ή καθόλου αλλαγή.

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Οι άνθρωποι στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ ξεχωρίζουν για τις αρνητικές αξιολογήσεις τους για τους πολιτικούς, όπως και οι άνθρωποι στις χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα. Αντίθετα, οι άνθρωποι στον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία και τη Σουηδία είναι γενικά λιγότερο επικριτικοί απέναντι στους εκλεγμένους ηγέτες τους.

Οι Έλληνες ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις τους για τους πολιτικούς. Η πλειοψηφία λέει ότι οι θετικές ιδιότητες για τις οποίες ρωτήσαμε περιγράφουν λίγους ή κανέναν από τους αιρετούς αξιωματούχους τους. Για παράδειγμα, περίπου τα τρία τέταρτα των Ελλήνων πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους αιρετούς αξιωματούχους τους δεν είναι έντιμος ή κατανοεί τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 10:13
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