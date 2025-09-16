Το 83% των Ελλήνων θέλει «Αλλαγή» - Το 68% δεν πιστεύει ότι το σύστημα μπορεί να αλλάξει

Επίσης, περίπου οκτώ στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται είτε σημαντικές αλλαγές είτε πλήρη μεταρρύθμιση.

Αντίστοιχα ποσοστά με την Ελλάδα καταγράφονται στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κένυα, τη Νιγηρία, τη Νότια Κορέα, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 68% των Ελλήνων επιθυμεί πλήρη μεταρρύθμιση ή σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό τους σύστημα, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουροι ότι είναι εφικτή μια αποτελεσματική αλλαγή, ενώ το 15% θέλει σημαντική αλλαγή και πιστεύει ότι είναι εφικτή. Μόλις το 17% λέει ότι το πολιτικό τους σύστημα χρειάζεται μικρές αλλαγές ή καθόλου αλλαγή.

Οι άνθρωποι στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ ξεχωρίζουν για τις αρνητικές αξιολογήσεις τους για τους πολιτικούς, όπως και οι άνθρωποι στις χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα. Αντίθετα, οι άνθρωποι στον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία και τη Σουηδία είναι γενικά λιγότερο επικριτικοί απέναντι στους εκλεγμένους ηγέτες τους.

Οι Έλληνες ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις τους για τους πολιτικούς. Η πλειοψηφία λέει ότι οι θετικές ιδιότητες για τις οποίες ρωτήσαμε περιγράφουν λίγους ή κανέναν από τους αιρετούς αξιωματούχους τους. Για παράδειγμα, περίπου τα τρία τέταρτα των Ελλήνων πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους αιρετούς αξιωματούχους τους δεν είναι έντιμος ή κατανοεί τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.