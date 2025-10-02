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Η απεργία που πέρασε «στο ντούκου» θα έπρεπε να γίνει μάθημα για την αντιπολίτευση
Ανεμοδείκτης
12:45 - 02 Οκτ 2025

Η απεργία που πέρασε «στο ντούκου» θα έπρεπε να γίνει μάθημα για την αντιπολίτευση

Άγγελος Κωβαίος
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Για όσους δεν το παρατήρησαν, η απεργία της 1ης Οκτωβρίου πέρασε λίγο έως πολύ «στο ντούκου».

Το κακό όμως είναι ότι επρόκειτο για μία από τις κινητοποιήσεις που είχαν σοβαρό λόγο και αφορμή, αφού η θέσπιση της 13ωρης εργασίας, σε ένα τοπίο που ούτως ή άλλως μοιάζει με εργασιακή ζούγκλα, δεν είναι για να υποτιμάται.

Προφανώς και θα πρέπει να προβληματιστεί η αντιπολίτευση και οι εργατοπατέρες, αν και θα όφειλαν να έχουν διαπιστώσει κάτι μάλλον στοιχειώδες. Και αυτό είναι ότι αν σηκώνεις τον κόσμο στο πόδι και οργανώνεις μικρές επαναστάσεις για ζητήματα μάλλον δευτερεύοντα, πόσο μάλλον με θολές αφορμές, όταν έρθει η ώρα της σοβαρής και ουσιαστικής διαμαρτυρίας, προκύπτει απροθυμία και, εν τέλει, αγωνιστική «αφλογιστία»…

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