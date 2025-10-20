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Ανασχηματισμός: Ο Λοβέρδος και το βέτο του Άδωνι
Ανεμοδείκτης
12:24 - 20 Οκτ 2025

Ανασχηματισμός: Ο Λοβέρδος και το βέτο του Άδωνι

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Βούιξε ο τόπος τις προηγούμενες ημέρες πως η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ θα συνδυαστεί με υπουργοποίηση του πρώην στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Ο ανασχηματισμός, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026, με σκοπό φυσικά να δημιουργηθεί από τον πρωθυπουργό το σχήμα που ουσιαστικά θα οδηγήσει την κυβέρνηση στις εκλογές του 2027.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος μπήκε, λοιπόν, δυναμικά στη συζήτηση και στους διαδρόμους των νοσοκομείων διαδόθηκε η πληροφορία πως θα πάρει τη θέση του Άδωνι Γεωργιάδη στο υπουργείο Υγείας.

Βέβαια, ο «πιστός στρατιώτης» Άδωνις Γεωργιάδης δεν θέλει ούτε να ακούει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και θεωρείται πως ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ρισκάρει να χάσει την εύνοιά του.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν έχει πιθανότητες να υπουργοποιηθεί, αλλά το να επιστρέψει στο υπουργείο Υγείας φαντάζει απίθανο, με δεδομένο ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει ασκήσει βέτο στο Μαξίμου.

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