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Ανάκαμψη στις ευρωαγορές με ώθηση από τράπεζες και αμυντικές μετοχές
Χρηματιστήρια
12:04 - 20 Οκτ 2025

Ανάκαμψη στις ευρωαγορές με ώθηση από τράπεζες και αμυντικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» επέστρεψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές το πρωί της Δευτέρας  (20/10), μετά από αρκετές ημέρες μεταβλητότητας, καθώς οι ανησυχίες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ΗΠΑ είχαν ταράξει το επενδυτικό κλίμα.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο περίπου 0,51% στις 569,12 μονάδες, έχοντας κλείσει με πτώση 0,95% την Παρασκευή (17/10), καθώς οι ανησυχίες για τον αμερικανικό τραπεζικό τομέα επηρέασαν το ευρωπαϊκό επενδυτικό κλίμα.

Παράλληλα, ο FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει άνοδο 0,36% στις 9.385,35 μονάδες, ο DAX της Γερμανίας ενισχύεται κατά 0,86% στις 24.041,07 μονάδες και ο CAC 40 της Γαλλίας σημειώνει οριακές απώλειες 0,04% στις 8.171,52 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 1,01% στις 42.177,00 μονάδες, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 1,12% στις 15.783,50 μονάδες.

Στο μέτωπο των εταιρειών, η μετοχή της Kering σημειώνει άνοδο περίπου 4%, μετά την ανακοίνωση ότι η ιδιοκτήτρια του οίκου Gucci πούλησε τη δραστηριότητά της στα καλλυντικά και αρώματα στη L’Oreal έναντι 4 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,7 δισ. δολάρια).

Η πώληση, που αποσκοπεί στη μείωση του χρέους της Kering – το οποίο ανερχόταν σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου – προηγείται των οικονομικών αποτελεσμάτων της L’Oreal την Τρίτη και της Kering την Τετάρτη.

Ισχυρή είναι και η κίνηση των ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών, με τη Renk να ενισχύεται κατά 7,3%, την Hensoldt κατά 5,6% και τη Rheinmetall να κερδίζει 4,7%, έπειτα από μια ακόμα τεταμένη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το Ουκρανικό.

Ανοδικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές τράπεζες, με τον Stoxx Europe 600 Banks Index να προσθέτει 1,6%. Μεταξύ των τραπεζών με τις μεγαλύτερες αποδόσεις ήταν η BPER Banca με άνοδο 4% και η Banco Sabadell με 4,4%.

Ο Christian Edelmann, διευθύνων σύμβουλος Ευρώπης στην Oliver Wyman, δήλωσε στο CNBC ότι «οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ανέβει κατά 40% φέτος... επομένως υπάρχουν υψηλές προσδοκίες στην αγορά». Επισήμανε ότι «οι πιστωτικές αναταράξεις εντοπίζονται κυρίως στις ΗΠΑ, εξαιτίας των αθετήσεων πληρωμών που έχουν ανακοινώσει δύο τράπεζες μέχρι στιγμής». Πρόσθεσε ότι «όσον αφορά τις ευρωπαϊκές ανακοινώσεις – οι περισσότερες έρχονται αυτή την εβδομάδα και αργότερα – τα αποτελέσματα ήταν αρκετά σταθερά, χωρίς αρνητικές εκπλήξεις μέχρι στιγμής».

Η ελβετική εταιρεία δομικών υλικών Holcim κέρδισε στην έναρξη της συνεδρίασης 0,8%, αφού συμφώνησε να εξαγοράσει τη γερμανική Xella, η οποία κατασκευάζει συστήματα τοιχοποιίας, έναντι 1,85 δισ. ευρώ (2,2 δισ. δολάρια).

Η Δευτέρα (20/10) είναι σχετικά ήσυχη από πλευράς εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη, με τη σουηδική βιομηχανική εταιρεία Sandvik να είναι η μόνη μεγάλη εταιρεία που αναμένεται να δημοσιεύσει αποτελέσματα.

Καθώς η εβδομάδα προχωρά, θα ακολουθήσουν αποτελέσματα από τις SAP, Barclays, Heineken και Svenska Handelsbanken την Τετάρτη (22/10), ενώ την Πέμπτη θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους στοιχεία οι Roche, Unilever και Lloyds Banking Group.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ (futures) κινήθηκαν επίσης ανοδικά, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε μια σειρά σημαντικών εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων για τον πληθωρισμό τις επόμενες ημέρες.

Ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες που αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα στις ΗΠΑ είναι οι Netflix, Coca-Cola, Tesla και Intel, ενώ την Παρασκευή θα δημοσιευτεί ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος αναμένεται να δείξει ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός.

Οι αναλυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία, δεδομένου του «μπλακάουτ» στοιχείων που έχει προκαλέσει η παύση λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης (government shutdown).

Τέλος, οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν επίσης ανοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία στοιχεία ανάπτυξης της Κίνας, τα οποία έδειξαν ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,8% την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος – ποσοστό που ήταν σύμφωνο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

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