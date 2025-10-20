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Ο Τραμπ βρήκε τη... λύση: Η Ρωσία έχει το «78%» του Ντονμπάς, ας μείνει έτσι
Ειδήσεις
12:05 - 20 Οκτ 2025

Ο Τραμπ βρήκε τη... λύση: Η Ρωσία έχει το «78%» του Ντονμπάς, ας μείνει έτσι

Reporter.gr Newsroom
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Φαίνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρήκε τη... λύση για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και όλως τυχαίως ταυτίζεται με τα αιτήματα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Μόσχα και το Κίεβο πρέπει «να σταματήσουν στις γραμμές όπου βρίσκονται», προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Πιστεύει δηλαδή ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πρέπει να παγώσει κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που ακολούθησε στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε «ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνουν είναι απλώς να σταματήσουν στις γραμμές όπου βρίσκονται, στη γραμμή των μαχών».

Ενώ χάρτες της σύγκρουσης δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του Ντονμπάς, τα ουκρανικά στρατεύματα εξακολουθούν να διατηρούν καλά οχυρωμένες θέσεις στο υπόλοιπο της περιοχής — θέσεις που το Κίεβο διστάζει να εγκαταλείψει, φοβούμενο ότι κάτι τέτοιο θα ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στη χώρα.

«Ας μείνει όπως είναι, είναι ήδη χωρισμένο έτσι όπως είναι τώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ για το Ντονμπάς. «Νομίζω ότι το 78% της περιοχής έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Αφήστε το όπως είναι προς το παρόν· μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα».

Η Washington Post αποκάλυψε πρώτη ότι ο Πούτιν έθεσε ως προϋπόθεση για εκεχειρία την παραχώρηση του Ντονέτσκ, ενώ ο Τραμπ έκανε πίσω σχετικά με την παραχώρηση Τόμαχοκ στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, άτομο που γνωρίζει το θέμα είπε στο POLITICO ότι ο Τραμπ αρχικά πρότεινε το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρο το Ντονμπάς στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος, προσθέτοντας πως «οι Αμερικανοί είπαν ότι ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει να πολεμά και ότι έχει μια ισχυρή πολεμική μηχανή». Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ τελικά έκλεισε τη συνάντηση λέγοντας: «Εντάξει, ας προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε στη σημερινή γραμμή».

Μια άλλη εκδοχή της συνάντησης της Παρασκευής με τον Ζελένσκι, που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε στον Ουκρανό πρόεδρο πως μπορούσε είτε να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για ειρήνη είτε να «καταστραφεί» από τη Ρωσία — και ότι η συζήτηση κατέληξε σε καβγά με φωνές.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 14:21
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