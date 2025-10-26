ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απούσα κι ας τον αγαπούσα. Η μικρόψυχη αριστερά και ο Σαββόπουλος
Ανεμοδείκτης
10:15 - 26 Οκτ 2025

Απούσα κι ας τον αγαπούσα. Η μικρόψυχη αριστερά και ο Σαββόπουλος

Γρηγόρης Νικολόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η απουσία της αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλο ήταν αναμενόμενη, αλλά δεν είναι δικαιολογημένη. Ο Σαββόπουλος συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του “ηθικού πλεονεκτήματος” της αριστεράς επί δεκαετίες και στη συνέχεια διατύπωσε ωμά την απογοήτευση του και πήδηξε στην άλλη πλευρά στηρίζοντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η αριστερά δεν τον συγχώρεσε ποτέ.

Όμως η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή “στρατοπέδου” του Σαββόπουλου αφορούσε κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Έγινε το “βρώμικο '89” και κατηγορούσε ευθέως τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Και όμως το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κηδεία. Μπορεί να μην ήταν ο Πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης που πήγε στην Μπολόνια για να δει το μπασκετ Μπολόνια Παναθηναικός, αλλά ήταν ο Κώστας Λαλιώτης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

Το ΠΑΣΟΚ που ήταν αυτό που πράγματι υπέστη την επίθεση του Σαββόπουλου ήταν εκεί, τον συγχώρεσε και τον τίμησε, όχι μόνο ως μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά σίγουρα και για τις σημαντικές πολιτικές του παρεμβάσεις.

Η αριστερά όμως και δεν αναφέρομαι στο δογματικό ΚΚΕ που σίγουρα δεν συγχωρεί, η υπόλοιπη αριστερά, όλοι αυτοί που μεγάλωσαν με Σαββόπουλο, που τον είχαν μπροστάρη στα κινήματα στις αρχές της μεταπολίτευσης, που γλέντησαν με τα τραγούδια του και τον έκαναν παρέα, που χρησιμοποιούσαν τους στίχους του για συνθήματα, γιατί απουσίαζε; Μήπως δεν είναι η ίδια αυτή η αριστερά με την αριστερά του Κύρκου, του Παπαγιαννάκη, του Ρήγα Φεραίου και της Β' Πανελλαδικής; Είναι μικρόψυχη αυτή η συμπεριφορά και πρέπει να συμπεριληφθεί στην διαρκή ομφαλοσκόπηση της και να συνεκτιμηθεί στην αναζήτησή της απάντησης στο μόνιμο ερώτημα “τι φταίει για τα χάλια μας”.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 11:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος
Ανεμοδείκτης

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο
Ανεμοδείκτης

Το αγωνιώδες χειροκρότημα στο Βελλίδειο

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31
Πολιτική

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:37

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 23:19

Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:04

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:00

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ