Ο Λοβέρδος λέει για τον Τσίπρα ότι είναι «ο εκφραστής του κακού»

Ένα από τα δείγματα της πολιτικής κινητικότητας της περιόδου ήταν και η πρόσφατη προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ.

Κάποιους ενόχλησε, άλλοι είδαν την κίνηση ως λογική και αναμενόμενη και, πάντως, η κάλπη και οι προτιμήσεις των πολιτών θα κρίνουν τα πάντα.

Με την νέα κομματική του ταυτότητα, ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και έδωσε κάποια δείγματα γραφής. Ενδεικτικό ήταν δεν θέλησε να κάνει εμπρηστικές δηλώσεις κατά του ΠΑΣΟΚ και της ηγεσίας του, όμως εξέφρασε για μία ακόμη φορά δίχως περιστροφές την άποψή του για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι είναι ικανός, αλλά και ότι «είναι ο εκφραστής του κακού»…