Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ
14:18 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Citi αναθεώρησε προς τα επάνω τις εκτιμήσεις της για τη Eurobank μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026 και προκειμένου να ενσωματώσει καλύτερα τη μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση τριετίας της διοίκησης.

Οι προβλέψεις της για τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξάνονται κατά +4% έως +14% στον χρονικό ορίζοντα των εκτιμήσεών της, κυρίως λόγω πιο αισιόδοξης εκτίμησης για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), αλλά και για τις προμήθειες, καθώς ευθυγραμμίζει περισσότερο τις μακροπρόθεσμες παραδοχές της με τους στόχους της διοίκησης και το ευνοϊκότερο επιτοκιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ήπιων αυξήσεων επιτοκίων.

Παρά τη σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεων, η εκτίμηση της Citi για κανονικοποιημένο δείκτη ROTE στο 16,6% παραμένει χαμηλότερα από τον στόχο της διοίκησης για επίπεδα άνω του 17%, κάτι που - όπως επισημαίνει - υποδηλώνει περαιτέρω περιθώρια ανόδου εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ο αμερικανικός οίκος εξακολουθεί να βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου και η ανοδική αναθεώρηση των κερδών την οδηγεί σε αύξηση της τιμής στόχου στα 5 ευρώ από 4,70 ευρώ προηγουμένως, ενώ επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» για τη μετοχή.

