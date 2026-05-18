ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1.013 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.874 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 22.451 εκατ. ευρώ, από 22.232 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 21.600 εκατ. ευρώ, από 19.796 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

Αναλυτικά τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος της Δευτέρα (18/5):