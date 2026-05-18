ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ
Πολιτική
14:32 - 18 Μάι 2026

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Στο συνέδριο της παράταξής μας συζητήσαμε όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, το σχέδιό μας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ενόψει του 2030. Έναν δημιουργικό απολογισμό μιας σοβαρής δουλειάς που έχει γίνει από το 2019 μέχρι σήμερα και το πώς όλοι μαζί ενωμένοι θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Είμαστε μια παράταξη ευθύνης που ενώνει τους Έλληνες και θέλει να είναι πρακτική και χρήσιμη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας», τόνισε σήμερα (18/5) ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «ζούμε σε έναν κόσμο ταραγμένο, όπου τα όσα συμβαίνουν παγκοσμίως έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή όλων των ανθρώπων, ασφαλώς και των Ελλήνων πολιτών. Απέναντι σε αυτό η χώρα έχει ανάγκη μια ισχυρή, σταθερή, σοβαρή κυβέρνηση που να παράγει έργο. Η ΝΔ είναι μια τέτοια κυβέρνηση, προφανώς με λάθη και αδυναμίες, αλλά είμαστε εδώ για να τα διορθώνουμε και ασφαλώς αυτό γίνεται για να υπηρετούμε τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και θα διεκδικήσουμε για να έχουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «η ΝΔ είναι μια μεγάλη, ανοικτή, φιλελεύθερη και δημοκρατική παράταξη, όπου όλοι μας έχουμε το θάρρος της γνώμης μας και μπορούμε να λέμε αυτά που πιστεύουμε. Βγήκαν συμπεράσματα στο συνέδριο, μας έχουν βρει όλους σύμφωνους και τώρα είμαστε έτοιμοι, ώστε ενωμένοι να συνεχίσουμε ένα δημιουργικό έργο πιο κοντά στους πολίτες, καταθέτοντας το σχέδιό μας ενόψει των επόμενων εκλογών».

«Δική μας δουλειά είναι να εντοπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, να πείθουμε ότι ο δρόμος που πορευόμαστε είναι ο πιο σωστός και να βελτιώνουμε τα πράγματα. Δεν είναι δουλειά των Υπουργών να σχολιάζουν δημοσκοπήσεις Οι κυβερνήσεις κρίνονται από τα αποτελέσματα που φέρνουν στις εθνικές εκλογές και όχι στις ευρωεκλογές», όπως είπε και συνέχισε: «Από κανέναν συνάδελφό μου δεν άκουσα στο συνέδριο εναλλακτική πρόταση για περιεχόμενο της κυβερνητικής πολιτικής. Οι βασικές κατευθύνσεις που αφορούν τη στρατηγική της χώρας, τη σχέση μας με τις ΗΠΑ που είναι στρατηγική και πρέπει να την ενισχύσουμε ως σημείο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με πολύ μεγάλο βάρος στην ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε., καθώς και μια οικονομική πολιτική που συνδυάζει την δημοσιονομική αξιοπιστία και σοβαρότητα, με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας, είναι μια συνολική στρατηγική που δεν διαφωνείς κανείς. Από ‘κει και πέρα, αποχρώσεις και επιμέρους κριτικές είναι εξαιρετικά επιθυμητές, αλλά δεν συνιστούν εναλλακτικό δρόμο ούτε για την παράταξη, ούτε για τη χώρα».

Για τον κ. Τσίπρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι «ύστερα από πολλά χρόνια που μελέτησε το παρελθόν του, είπε ότι έκανε λάθος και ότι θα έπρεπε ο ίδιος να κλείσει τις τράπεζες. Αν θέλετε μια τέτοια κυβέρνηση, μπορείτε να την επιλέξετε» και συνέχισε για την πολιτική κατάσταση πως «όταν θα γίνουν οι εκλογές, είναι προφανές ότι η μία πλευρά του ερωτήματος θα είναι το όνομα του Πρωθυπουργού και της παράταξής μας και από την άλλη κάποιοι αρχηγοί κομμάτων οι οποίοι θα θέλουν να διεκδικήσουν κάτι. Δυο κόμματα θα συγκρουστούν για την 2η θέση και είναι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Εχθρός και αντίπαλος της ΝΔ είναι το τί κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της κοινωνίας και να πείσουμε ότι αξίζει να έχουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων για την επόμενη τετραετία, για να πετύχουμε ένα ακόμη πιο δημιουργικό έργο».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «η ΝΔ στις εκλογές θα είναι απολύτως ενωμένη, θα είναι μια πανστρατιά για το καλό της χώρας», ενώ για τον κ. Σαμαρά είπε πως «θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρόεδρο της ΝΔ και μετέπειτα να εκλεγεί Πρωθυπουργός. Από το 2023 μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί τίποτα που να είναι τόσο διαφορετικό που να τον κάνει να αποσύρει την στήριξή του στην παράταξη. Όλοι πρέπει να συνδράμουν και να είναι παρόντες για μια μεγάλη νίκη της ΝΔ στις επόμενες εκλογές, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες
Ειδήσεις

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο
Οικονομία

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ
Αναλύσεις

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»
Πολιτική

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027
Πολιτική

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ