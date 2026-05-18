Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»
14:38 - 18 Μάι 2026

Η γερμανική Commerzbank απέρριψε επίσημα την πρόταση της ιταλικής UniCredit για εξαγορά του τραπεζικού ομίλου της Φρανκφούρτης, χαρακτηρίζοντάς την οικονομικά ανεπαρκή και κατώτερη της πραγματικής αξίας της τράπεζας.

Σε κοινή ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο της Commerzbank τονίζουν ότι η προσφορά «δεν περιλαμβάνει επαρκές premium» για τους μετόχους και «δεν αντανακλά την αξία της Commerzbank».

Η UniCredit επιχειρεί εδώ και μήνες να αποκτήσει τον έλεγχο της γερμανικής τράπεζας και πρόσφατα κατέθεσε πρόταση ανταλλαγής μετοχών: για κάθε μετοχή της Commerzbank, οι μέτοχοι θα λάμβαναν 0,485 μετοχές της UniCredit. Ωστόσο, κατά τον χρόνο της πρότασης, η ανταλλαγή αποτιμούσε τις μετοχές της Commerzbank κάτω ακόμη και από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία.

Σύμφωνα με τη Commerzbank, η πρόταση αντιστοιχεί σε αποτίμηση 34,56 ευρώ ανά μετοχή, τη στιγμή που οι αναλυτές εκτιμούν τη δίκαιη αξία της τράπεζας σε περίπου 41,50 ευρώ ανά μετοχή. Για τον λόγο αυτό, η διοίκηση χαρακτήρισε την κίνηση της UniCredit ως «ευκαιριακή προσπάθεια απόκτησης ελέγχου».

Τη Δευτέρα (18/5), η μετοχή της Commerzbank διαπραγματευόταν κοντά στα 36 ευρώ, χωρίς σημαντικές μεταβολές μετά την ανακοίνωση της απόρριψης, όπως αναφέρει σε μετάδοσή του το Handelsblatt.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Bettina Orlopp, δήλωσε ότι αυτό που η UniCredit παρουσιάζει ως «συγχώνευση» στην πραγματικότητα συνιστά ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα επηρέαζε βαθιά το επιτυχημένο και κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο της γερμανικής τράπεζας. Όπως υπογράμμισε, η Commerzbank επιδιώκει να συνεχίσει αυτόνομα την αναπτυξιακή της πορεία.

Στο πλαίσιο της άμυνάς της απέναντι στην απόπειρα εξαγοράς, η Commerzbank προωθεί ένα φιλόδοξο πλάνο για τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη σημαντική μείωση του κόστους και την αύξηση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Παράλληλα, η τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις — αλλά μόνο εφόσον η UniCredit προσφέρει ουσιαστικό premium στους μετόχους και αποδεχθεί ένα σχέδιο που θα βασίζεται στη στρατηγική ανάπτυξης της ίδιας της Commerzbank.

Την ίδια στιγμή, η UniCredit ενισχύει τη θέση της στην Commerzbank. Σύμφωνα με νέα γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου, η ιταλική τράπεζα έχει πλέον εξασφαλίσει πρόσβαση έως και στο 38,87% των μετοχών της γερμανικής τράπεζας.

Η UniCredit αύξησε ειδικότερα τη θέση της σε παράγωγα επί της μετοχής της Commerzbank στο 8,88%, κυρίως μέσω συμβολαίων «Total Return Swaps». Πρόκειται για χρηματοοικονομικές συμφωνίες που επιτρέπουν στην UniCredit να επωφελείται από τις διακυμάνσεις της μετοχής χωρίς να κατέχει άμεσα τους τίτλους.

Με αυτόν τον τρόπο, η UniCredit διατηρεί άμεσα το 26,77% της Commerzbank, ενώ μέσω παραγώγων μπορεί να φτάσει έως και το 29,99%.

Η δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών, η οποία παραμένει ανοικτή έως τα μέσα Ιουνίου, δίνει τη δυνατότητα στον επικεφαλής της UniCredit, Andrea Orcel, να ξεπεράσει το όριο του 30% χωρίς να χρειαστεί να καταθέσει ακριβότερη υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Μέχρι στιγμής πάντως, το ενδιαφέρον των μετόχων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο, καθώς μόλις το 0,006% των μετοχών έχει ανταποκριθεί στην πρόταση κατά την πρώτη εβδομάδα.

