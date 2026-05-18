ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:00 - 18 Μάι 2026

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
Σημαντική ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου και της επιβατικής κίνησης καταγράφεται στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας το πρώτο τετράμηνο του 2026, σύμφωνα με έκθεση του Ομίλου ΟΑΣΑ.

Πιο αναλυτικά, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, τα οχηματοχιλιόμετρα στα λεωφορεία αυξήθηκαν κατά 3,54%, ξεπερνώντας τα 28,3 εκατ., ενώ στα μέσα σταθερής τροχιάς τα οχηματοχιλιόμετρα αυξήθηκαν πάνω από 2%, φτάνοντας τα 17,1 εκατ.

Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου στη Γραμμή 3 του Μετρό, όπου καταγράφεται αύξηση 4,6%, η υψηλότερη μεταξύ των γραμμών του δικτύου.

Επικυρώσεις

Η εικόνα ενίσχυσης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών αποτυπώνεται και στην επιβατική κίνηση. Οι συνολικές επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών ξεπέρασαν τα 113,5 εκατ. το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Ιδιαίτερα υψηλή εμφανίζεται η αύξηση στα λεωφορεία, όπου οι επικυρώσεις αυξήθηκαν κατά 25%, από 27,8 εκατ. σε 34,7 εκατ.. Αντίστοιχα, στα μέσα σταθερής τροχιάς οι επικυρώσεις αυξήθηκαν κατά 9,1%, από 72,3 εκατ. σε 78,9 εκατ.

Χρονοαποστάσεις

Η ενίσχυση της επιβατικής κίνησης συνδέεται με τη σταδιακή ανανέωση του στόλου και τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χρονοαποστάσεων στις λεωφορειακές γραμμές. Συγκεκριμένα, στις 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, οι χρονοαποστάσεις κινούνται πλέον περίπου στα 12 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2026 μειώθηκαν στα 13,1 λεπτά από 15 λεπτά τον αντίστοιχο μήνα του 2025, τον Φεβρουάριο στα 12,8 λεπτά από 14,9 λεπτά, τον Μάρτιο στα 12,2 λεπτά από 12,8 λεπτά και τον Απρίλιο στα 12,7 λεπτά από 13,1 λεπτά.

Έλεγχοι

Στο ίδιο διάστημα εντατικοποιήθηκαν σημαντικά και οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Οι έλεγχοι ξεπέρασαν τα 3,48 εκατ. το πρώτο τετράμηνο του 2026, σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ μόνο τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 1 εκατ. έλεγχοι.

Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026 αποτυπώνουν τη σταδιακή ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου, τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και την αυξημένη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών από τους πολίτες, τόσο στα λεωφορεία όσο και στα μέσα σταθερής τροχιάς.

