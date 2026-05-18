Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφουν τη Δευτέρα (18/5) οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά το ισχυρό sell-off της προηγούμενης εβδομάδας που είχε οδηγήσει το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ σε υψηλά πολλών μηνών. Παρά τη σχετική ηρεμία, οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με το CNBC, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, διαμορφώνεται στο 4,59%, σημειώνοντας οριακή πτώση. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη ανησυχία των αγορών για την πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου κινείται κοντά στο 5,12%, παραμένοντας σε επίπεδα άνω του 5% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση. Το συγκεκριμένο ομόλογο θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στους πολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τόσο τις γεωπολιτικές εντάσεις όσο και τη δημοσιονομική πορεία των ΗΠΑ.

Το 2ετές αμερικανικό ομόλογο, που αντανακλά κυρίως τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, υποχωρεί ελαφρώς στο 4,07%.

Οι αποδόσεις είχαν εκτοξευθεί την περασμένη εβδομάδα, καθώς η επιδείνωση του κλίματος γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για διατήρηση των υψηλών τιμών πετρελαίου και νέα άνοδο του πληθωρισμού. Παράλληλα, πρόσφατα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ έδειξαν ότι οι αυξήσεις τιμών περνούν σταδιακά και στους καταναλωτές.

Η πίεση στις αγορές ομολόγων δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Στη Γερμανία, η απόδοση του 10ετούς bund αυξάνεται άνω του 3,18%, ενώ στην Ιαπωνία το αντίστοιχο 10ετές κρατικό ομόλογο εκτινάσεται στο 2,74%. Στη Βρετανία, οι αποδόσεις των gilts υποχώρησαν οριακά, αλλά παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας γύρω από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με ένα δύσκολο δίλημμα: να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό χωρίς να επιβαρύνουν περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία και τις ήδη πιεσμένες αγορές χρέους.