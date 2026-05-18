ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

Μέσω ανακοίνωσής της σήμερα (18/5), η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ΑμεΑ και σοβαρές σπάνιες παθήσεις κατά τη χρήση της κάρτας αναπηρίας στα ΜΜΜ.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει στη σχετική της ανακοίνωση:

«Για πολλοστή φορά η Ε.Σ.Α.μεΑ. επανέρχεται στα σοβαρά προβλήματα της εφαρμογής της Κάρτας Αναπηρίας στις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις. Μέχρι σήμερα το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν έχει προχωρήσει σε καμία επίσημη ενημέρωση ή ουσιαστική παρέμβαση για την επίλυση των ζητημάτων αυτών, παρά το πλήθος των παρεμβάσεων και των καταγγελιών.

Οι δικαιούχοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διαρκή εμπόδια κατά τη χρήση της κάρτας αναπηρίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ταλαιπωρία και καθημερινό αποκλεισμό!

ΑΜΕΣΗ λήψη συγκεκριμένων μέτρων:

1.Κατάργηση των οικονομικών κριτηρίων για τη δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις.

2.Άμεση έκδοση του αναγκαίου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ώστε η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις να πραγματοποιείται απρόσκοπτα με τη χρήση της κάρτας αναπηρίας σε όλα τα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς της χώρας.

3.Σαφή πρόβλεψη και καθολική αποδοχή και των τριών προβλεπόμενων μορφών της κάρτας αναπηρίας - έντυπης, ψηφιακής και πλαστικής - για την παροχή όλων των προβλεπόμενων διευκολύνσεων και υπηρεσιών, χωρίς διακρίσεις ή αυθαίρετους περιορισμούς.

4.Άμεση ενημέρωση και υποχρεωτική συμμόρφωση όλων των ΚΤΕΛ και των φορέων μεταφορών της χώρας σχετικά με τη χρήση και αποδοχή της κάρτας αναπηρίας.

5.Άμεση έκδοση Υπουργικής απόφασης ή Εγκυκλίου προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΣΕΘ/ΟΑΣΑ) που να διευκρινίζει ότι οι λήπτες επιδόματος ΟΠΕΚΑ με ποσοστό 50% (Διαβήτης Τύπου 1) διατηρούν το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης, κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτυπώνεται στα ψηφιακά συστήματα, ώστε να μην αποκλείονται αυθαιρέτως όσοι υπολείπονται του ποσοστού 67% αλλά ταυτόχρονα πληρούν τα προνοιακά κριτήρια.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. τονίζει ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην επίλυση των παραπάνω ζητημάτων συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην ισότιμη μετακίνηση και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προσβασιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού των δικαιωμάτων τους».