Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει σχεδόν όσο χάνει η Πλεύση Ελευθερίας. Πώς εξηγείται

Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο η εικόνα στις δημοσκοπήσεις είναι «παγωμένη». Η κυβέρνηση προηγείται δίχως ενδείξεις προοπτικής για αυτοδυναμία και από εκεί και πέρα, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης ακολουθούν με αυξομειώσεις ποσοστών και μεγάλη διαφορά από την κυβέρνηση.

Η τελευταία δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr περιέχει όμως κάποια ενδιαφέροντα επί μέρους στοιχεία. Ένα από αυτά είναι ότι η ΝΔ εμφανίζει στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τάση να υπερβεί το 30% (με την πρόθεση ψήφου πάντως στο 24,2%).

Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει στην εκτίμηση αποτελέσματος ένα 13,9% (από 10,4% τον προηγούμενο μήνα), ενώ την ίδια στιγμή η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει από το 10,4% στο 7,6%). Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν κοινές δεξαμενές ψηφοφόρων, όμως το πιθανότερο είναι ότι όσο το ΠΑΣΟΚ δεν σύρεται από ατζέντες άλλων (βλ. Τέμπη, απεργίες πείνας κ.λπ), τελικά κερδίζει…