Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει σχεδόν όσο χάνει η Πλεύση Ελευθερίας. Πώς εξηγείται
Ανεμοδείκτης
04:30 - 13 Νοε 2025

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει σχεδόν όσο χάνει η Πλεύση Ελευθερίας. Πώς εξηγείται

Reporter.gr Newsroom
Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο η εικόνα στις δημοσκοπήσεις είναι «παγωμένη». Η κυβέρνηση προηγείται δίχως ενδείξεις προοπτικής για αυτοδυναμία και από εκεί και πέρα, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης ακολουθούν με αυξομειώσεις ποσοστών και μεγάλη διαφορά από την κυβέρνηση.

Η τελευταία δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr περιέχει όμως κάποια ενδιαφέροντα επί μέρους στοιχεία. Ένα από αυτά είναι ότι η ΝΔ εμφανίζει στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τάση να υπερβεί το 30% (με την πρόθεση ψήφου πάντως στο 24,2%).

Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει στην εκτίμηση αποτελέσματος ένα 13,9% (από 10,4% τον προηγούμενο μήνα), ενώ την ίδια στιγμή η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει από το 10,4% στο 7,6%). Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν κοινές δεξαμενές ψηφοφόρων, όμως το πιθανότερο είναι ότι όσο το ΠΑΣΟΚ δεν σύρεται από ατζέντες άλλων (βλ. Τέμπη, απεργίες πείνας κ.λπ), τελικά κερδίζει…

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 15:36
