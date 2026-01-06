ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Σε διαβουλεύσεις με μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές για την ενίσχυση της παραγωγής στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις
15:30 - 06 Ιαν 2026

Τραμπ: Σε διαβουλεύσεις με μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές για την ενίσχυση της παραγωγής στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αμερικανική κυβέρνηση προγραμματίζει εντός της εβδομάδας συναντήσεις με στελέχη των κορυφαίων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών για την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολά Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να επαναφέρει τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε μια χώρα που είχε εθνικοποιήσει τον έλεγχο των ενεργειακών της δραστηριοτήτων περίπου δύο δεκαετίες πριν. Οι Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις με την κυβέρνηση σχετικά με την αποπομπή του Μαδούρο, παρά τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ ότι ήδη είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις με όλες τις πετρελαϊκές εταιρείες πριν και μετά τη σύλληψη.

Οι επερχόμενες διαβουλεύσεις θεωρούνται κρίσιμες για τους στόχους της Ουάσινγκτον να ενισχύσει την παραγωγή και τις εξαγωγές από τη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο και υποδομές ικανές να διυλίσουν το αργό για τις αμερικανικές αγορές. Ωστόσο, οι αναλυτές τονίζουν ότι η επίτευξη αυτών των στόχων θα απαιτήσει δισεκατομμύρια δολάρια και πολλά χρόνια επενδύσεων.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, δήλωσε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι «έτοιμες και πρόθυμες να επενδύσουν σημαντικά για την ανοικοδόμηση των υποδομών πετρελαίου που καταστράφηκαν από το καθεστώς Μαδούρο». Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οικονομικά τις εταιρείες σε αυτή την προσπάθεια.

Ωστόσο, τα σχέδια αντιμετωπίζουν προκλήσεις: η αβεβαιότητα για το πολιτικό μέλλον της Βενεζουέλας, το νομικό πλαίσιο και η μακροπρόθεσμη στρατηγική των ΗΠΑ δημιουργούν κινδύνους για την επιτυχία των επενδύσεων. Η Chevron είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται επί του παρόντος στη χώρα.

Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες είχαν γνώση των σχεδίων στρατιωτικής δράσης, χωρίς ωστόσο να ενημερωθούν εκ των προτέρων για την εκτέλεση της επιχείρησης. Στελέχη του κλάδου σχολίασαν ότι οι εταιρείες είναι διστακτικές να συζητήσουν συλλογικά την επενδυτική τους στρατηγική για λόγους αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ επικεντρώνεται στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, η οποία έχει μειωθεί κατά περίπου δύο τρίτα τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω υποεπενδύσεων και κυρώσεων, με στόχο να επανέλθει ως σημαντικός προμηθευτής για τις αμερικανικές αγορές.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/01/2026 - 15:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street
Ειδήσεις

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI
Ειδήσεις

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars
Ειδήσεις

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ