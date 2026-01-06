Τραμπ: Σε διαβουλεύσεις με μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές για την ενίσχυση της παραγωγής στη Βενεζουέλα

Η αμερικανική κυβέρνηση προγραμματίζει εντός της εβδομάδας συναντήσεις με στελέχη των κορυφαίων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών για την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολά Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να επαναφέρει τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε μια χώρα που είχε εθνικοποιήσει τον έλεγχο των ενεργειακών της δραστηριοτήτων περίπου δύο δεκαετίες πριν. Οι Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις με την κυβέρνηση σχετικά με την αποπομπή του Μαδούρο, παρά τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ ότι ήδη είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις με όλες τις πετρελαϊκές εταιρείες πριν και μετά τη σύλληψη.

Οι επερχόμενες διαβουλεύσεις θεωρούνται κρίσιμες για τους στόχους της Ουάσινγκτον να ενισχύσει την παραγωγή και τις εξαγωγές από τη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο και υποδομές ικανές να διυλίσουν το αργό για τις αμερικανικές αγορές. Ωστόσο, οι αναλυτές τονίζουν ότι η επίτευξη αυτών των στόχων θα απαιτήσει δισεκατομμύρια δολάρια και πολλά χρόνια επενδύσεων.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, δήλωσε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι «έτοιμες και πρόθυμες να επενδύσουν σημαντικά για την ανοικοδόμηση των υποδομών πετρελαίου που καταστράφηκαν από το καθεστώς Μαδούρο». Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οικονομικά τις εταιρείες σε αυτή την προσπάθεια.

Ωστόσο, τα σχέδια αντιμετωπίζουν προκλήσεις: η αβεβαιότητα για το πολιτικό μέλλον της Βενεζουέλας, το νομικό πλαίσιο και η μακροπρόθεσμη στρατηγική των ΗΠΑ δημιουργούν κινδύνους για την επιτυχία των επενδύσεων. Η Chevron είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται επί του παρόντος στη χώρα.

Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες είχαν γνώση των σχεδίων στρατιωτικής δράσης, χωρίς ωστόσο να ενημερωθούν εκ των προτέρων για την εκτέλεση της επιχείρησης. Στελέχη του κλάδου σχολίασαν ότι οι εταιρείες είναι διστακτικές να συζητήσουν συλλογικά την επενδυτική τους στρατηγική για λόγους αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ επικεντρώνεται στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, η οποία έχει μειωθεί κατά περίπου δύο τρίτα τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω υποεπενδύσεων και κυρώσεων, με στόχο να επανέλθει ως σημαντικός προμηθευτής για τις αμερικανικές αγορές.