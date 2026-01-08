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Η πιο επιτυχημένη απεργία, αυτή που δεν έγινε
Ανεμοδείκτης
15:59 - 08 Ιαν 2026

Η πιο επιτυχημένη απεργία, αυτή που δεν έγινε

Reporter.gr Newsroom
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Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί σε πολλές κρίσεις σπανίως έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα, η περίπτωση της απεργίας των λαϊκών αγορών άλλα έδειξε.

Είχε διαφανεί ότι μία απεργία διαρκείας στις λαϊκές αγορές θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα, όμως τελικά αυτή δεν έγινε καν (είχε προκηρυχθεί για τις 7 Ιανουαρίου). Αυτό συνέβη επειδή υπήρξε μία μεθοδική επικοινωνία, με αποτέλεσμα τελικά την ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων του κλάδου (ψηφιακό δελτίο αποστολής, τεκμαρτό εισόδημα) από το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή την ομάδα του Κυριάκου Πιερρακάκη, τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα και τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Με λίγα λόγια, αυτή ήταν ίσως η πιο επιτυχημένη απεργία (που ουσιαστικά δεν έγινε) και η πιο αποτελεσματική κυβερνητική διαχείριση των τελευταίων μηνών…

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