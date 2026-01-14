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Δεν στήνουν και οι βιομήχανοι κανένα μπλόκο;
Ανεμοδείκτης
13:13 - 14 Ιαν 2026

Δεν στήνουν και οι βιομήχανοι κανένα μπλόκο;

Άγγελος Κωβαίος
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Οσο συνεχίζεται η συζήτηση για το αγροτικό και αρχίζει να φαίνεται ότι το μέτωπο διασπάται, αναδεικνύεται ένα ζήτημα που (κακώς) τείνει να ξεχαστεί.

Ως γνωστόν, ένα από τα βασικά αιτήματα των μπλόκων είναι η περαιτέρω μείωση της τιμής του ρεύματος. Η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει, η ΔΕΗ έχει θέσει τα όριά της, το ρεύμα έχει μειωθεί, οι αγρότες θέλουν, ει δυνατόν, να μην πληρώνουν και απολύτως τίποτα.

Θυμάται όμως κανείς σήμερα μία συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από περίπου δύο μήνες με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο; Ο πρόεδρος του ΣΕΒ είχε θέσει τότε το κατεπείγον ζήτημα του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, όπως κάνει κατ’ επανάληψη και Ευάγγελος Μυτιληναίος. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς διαπρεπής οικονομολόγος για να αντιληφθεί τι σημαίνει το ακριβό ρεύμα για την ανταγωνιστικότητα. Ο Πρωθυπουργός είχε τότε δεσμευθεί ότι θα βρισκόταν λύση και μάλιστα σύντομα. Δεν έχει γίνει τίποτε. Ισως θα πρέπει να στήσουν κανένα μπλόκο και οι βιομήχανοι…

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