Η αγωνία των βουλευτών της ΝΔ και η αλλαγή του εκλογικού νόμου

Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι συμπίπτουν σε ορισμένα ευρήματα και αυτή η σύμπτωση έχει κάνει ένα τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ να ανησυχεί σοβαρά.

Κοινό στοιχείο λοιπόν στις έρευνες είναι ότι η ΝΔ βρίσκεται στην πρόθεση ψήφου κάπου στη σφαίρα του 25% και με τις διάφορες αναγωγές φαίνεται ότι μπορεί στις εκλογές να πιάσει το 30%. Αν αυτό επαληθευτεί, το ποσοστό θα είναι 10 μονάδες χαμηλότερο από εκείνο των εκλογών του 2023.

Και αν αυτό συμβεί, θα είναι πάρα πολλοί οι βουλευτές της σημερινής πλειοψηφίας που δεν θα επανεκλεγούν. Αυτή η ανησυχία επαναφέρει στο τραπέζι τα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και πιθανώς τα σενάρια να μετατραπούν σύντομα σε κραυγή αγωνίας, που δεν θα μπορεί εύκολα να αγνοηθεί…