Ο Καναδός Πρωθυπουργός «έδειξε τον δρόμο» στο Νταβός

Στην παρούσα συγκυρία το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός του 2026 ίσως και να έχει περισσότερη σημασία από ποτέ, δεδομένης και της παρουσίας εκεί του Προέδρου Τραμπ.

Εν όψει πάντως των όσων θα πρέπει να αναμένονται, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ήδη η ομιλία του Πρωθυπουργού του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, την Τρίτη (20/1). Κυρίαρχο στοιχείο της, ο ρεαλισμός. «Γνωρίζουμε ότι η παλιά τάξη δεν πρόκειται να επιστρέψει. Δεν θα πρέπει να τη θρηνούμε. Η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική. Όμως πιστεύουμε ότι μέσα από το ρήγμα μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι μεγαλύτερο. Καλύτερο. Ισχυρότερο. Δικαιότερο», είπε ο Κάρνεϊ και έκλεισε την ομιλία του ως εξής:

«Αυτό είναι το καθήκον των μεσαίων δυνάμεων. Των χωρών που έχουν τα περισσότερα να χάσουν από έναν κόσμο οχυρωμένο και τα περισσότερα να κερδίσουν από τη γνήσια συνεργασία. Οι ισχυροί έχουν την ισχύ τους. Κι εμείς έχουμε κάτι επίσης: την ικανότητα να σταματήσουμε να προσποιούμαστε. Να ονομάσουμε την πραγματικότητα. Να χτίσουμε τη δύναμή μας στο εσωτερικό και να δράσουμε από κοινού. Αυτός είναι ο δρόμος του Καναδά. Τον επιλέγουμε ανοιχτά, με αυτοπεποίθηση, και είναι ένας δρόμος ανοιχτός σε κάθε χώρα που είναι πρόθυμη να τον ακολουθήσει μαζί μας». Θα μπορούσε να είναι ένας οδηγός για όλους…