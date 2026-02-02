ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τελικά ο Μητσοτάκης ενώνει
Ανεμοδείκτης
16:24 - 02 Φεβ 2026

Τελικά ο Μητσοτάκης ενώνει

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από χίλια κύματα έχουν περάσει οι σχέσεις Σαμαρά – Καραμανλή, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέτρεψε σε τέτοιο βαθμό τις ισορροπίες εντός της «γαλάζιας» παράταξης που τελικά έκανε – άθελά του μάλλον – τα νερά να γαληνέψουν.  

Ποτέ δεν ήταν κολλητοί φίλοι, ποτέ δεν ήταν κι απόλυτοι εχθροί. Αλλά, πάντως, το σήριαλ της σχέσης τους παίζεται σε συνέχειες για πάνω από 20 χρόνια, μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή θερμή ανταλλαγή επαίνων κι επιδοκιμασιών.

Το σίγουρο είναι πως η ΝΔ του 2004 – οπότε ο Κ.Κ. γίνεται πρωθυπουργός, ο Κ.Μ. κάνει δυναμική είσοδο στο κόμμα ως βουλευτής και ο Α.Σ. επιστρέφει ως ευρωβουλευτής – δεν έχει καμία σχέση με τη ΝΔ του 2026.

Πριν ακόμη οι όροι του εσωκομματικού παιχνιδιού αλλάξουν, τα «δώρα» του Κ.Κ. προς τον Α.Σ. ήταν πολλά: η επαναφορά του στη ΝΔ ως αντίβαρο στους Μητσοτακικούς, η τοποθέτησή του στο Υπ. Πολιτισμού σε μία ευνοϊκότατη συγκυρία, η στήριξη στις εσωκομματικές του 2009.

Δεν ήταν κι αμφίδρομα, ωστόσο, αφού ο Α.Σ. δεν άργησε να ξεκινήσει την επιχείρηση αποδόμησης του καραμανλικού έργου, με αποκορύφωμα τις διαρροές του Μαξίμου, σε μία εξαιρετικά πολωμένη περίοδο, πως ο Κ.Κ. μηχανορραφούσε με τον Τσίπρα.

Οι τελευταίες γέφυρες κάηκαν με τη Novartis και τη στήριξη που παρείχε ο Α.Σ. στον Κ.Μ. στις εσωκομματικές του ’15 έναντι του καραμανλικού Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Κι ύστερα ήρθε η Άνοιξη…

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 16:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδίες, κωμωδίες κι επαναλήψεις: Οι τυμβωρύχοι, οι πατριώτες κι οι «γκρίζες ζώνες»
Ειδήσεις

Τραγωδίες, κωμωδίες κι επαναλήψεις: Οι τυμβωρύχοι, οι πατριώτες κι οι «γκρίζες ζώνες»

Εβδομάδα παθών και ταραχών: Πολιτικές φιλοδοξίες, διπλωματικά επεισόδια και φωτογραφικές τροπολογίες
Ειδήσεις

Εβδομάδα παθών και ταραχών: Πολιτικές φιλοδοξίες, διπλωματικά επεισόδια και φωτογραφικές τροπολογίες

Ηγετικές συναντήσεις και συζητήσεις, ένα βραβείο στα σωστά χέρια κι άλλα ευτράπελα
Ειδήσεις

Ηγετικές συναντήσεις και συζητήσεις, ένα βραβείο στα σωστά χέρια κι άλλα ευτράπελα

Υπουργικό Συμβούλιο για πέντε
Ανεμοδείκτης

Υπουργικό Συμβούλιο για πέντε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί
Οικονομία

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ