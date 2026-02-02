Τελικά ο Μητσοτάκης ενώνει

Από χίλια κύματα έχουν περάσει οι σχέσεις Σαμαρά – Καραμανλή, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέτρεψε σε τέτοιο βαθμό τις ισορροπίες εντός της «γαλάζιας» παράταξης που τελικά έκανε – άθελά του μάλλον – τα νερά να γαληνέψουν.

Ποτέ δεν ήταν κολλητοί φίλοι, ποτέ δεν ήταν κι απόλυτοι εχθροί. Αλλά, πάντως, το σήριαλ της σχέσης τους παίζεται σε συνέχειες για πάνω από 20 χρόνια, μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή θερμή ανταλλαγή επαίνων κι επιδοκιμασιών.

Το σίγουρο είναι πως η ΝΔ του 2004 – οπότε ο Κ.Κ. γίνεται πρωθυπουργός, ο Κ.Μ. κάνει δυναμική είσοδο στο κόμμα ως βουλευτής και ο Α.Σ. επιστρέφει ως ευρωβουλευτής – δεν έχει καμία σχέση με τη ΝΔ του 2026.

Πριν ακόμη οι όροι του εσωκομματικού παιχνιδιού αλλάξουν, τα «δώρα» του Κ.Κ. προς τον Α.Σ. ήταν πολλά: η επαναφορά του στη ΝΔ ως αντίβαρο στους Μητσοτακικούς, η τοποθέτησή του στο Υπ. Πολιτισμού σε μία ευνοϊκότατη συγκυρία, η στήριξη στις εσωκομματικές του 2009.

Δεν ήταν κι αμφίδρομα, ωστόσο, αφού ο Α.Σ. δεν άργησε να ξεκινήσει την επιχείρηση αποδόμησης του καραμανλικού έργου, με αποκορύφωμα τις διαρροές του Μαξίμου, σε μία εξαιρετικά πολωμένη περίοδο, πως ο Κ.Κ. μηχανορραφούσε με τον Τσίπρα.

Οι τελευταίες γέφυρες κάηκαν με τη Novartis και τη στήριξη που παρείχε ο Α.Σ. στον Κ.Μ. στις εσωκομματικές του ’15 έναντι του καραμανλικού Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Κι ύστερα ήρθε η Άνοιξη…