ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δύο ενδιαφέροντα συνέδρια, για διαφορετικούς λόγους
Ανεμοδείκτης
17:14 - 05 Φεβ 2026

Δύο ενδιαφέροντα συνέδρια, για διαφορετικούς λόγους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την προσεχή άνοιξη θα γίνουν (τουλάχιστον) δύο κομματικά συνέδρια. Προμηνύονται ενδιαφέροντα, για εντελώς διαφορετικούς λόγους, πάντως

Για το τέλος Μαρτίου έχει οριστεί η ημερομηνία του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Όλα δείχνουν όμως ότι κανείς δεν πρέπει να είναι βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει ως εκεί «σε ένα κομμάτι» ή ότι θα παραμείνει έτσι και μετά το Συνέδριο. Κάνουν όλοι ό,τι καλύτερο μπορούν, όπως παρακολουθούμε.

Οσο για την ΝΔ, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Δεν τίθενται στο Συνέδριο του Μαΐου τόσο θέματα στρατηγικής ή τακτικής, τουλάχιστον όχι με τον ατσούμπαλο τρόπο του ΠΑΣΟΚ. Περισσότερο τίθενται ζητήματα εσωτερικών συσχετισμών και κατάληψης επίκαιρων θέσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει πάντα μεγάλη σημασία η προεργασία και η προετοιμασία. Και λέγεται ότι πολύ καλή δουλειά σε αυτό το πεδίο έχει κάνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος έχει οργώσει εδώ και μήνες όλη την Ελλάδα. Σίγουρα το αποτέλεσμα αυτής της προεργασίας θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον…

{https://www.facebook.com/reel/918663557218475}

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 21:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες
Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ