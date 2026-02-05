Δύο ενδιαφέροντα συνέδρια, για διαφορετικούς λόγους

Την προσεχή άνοιξη θα γίνουν (τουλάχιστον) δύο κομματικά συνέδρια. Προμηνύονται ενδιαφέροντα, για εντελώς διαφορετικούς λόγους, πάντως

Για το τέλος Μαρτίου έχει οριστεί η ημερομηνία του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Όλα δείχνουν όμως ότι κανείς δεν πρέπει να είναι βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει ως εκεί «σε ένα κομμάτι» ή ότι θα παραμείνει έτσι και μετά το Συνέδριο. Κάνουν όλοι ό,τι καλύτερο μπορούν, όπως παρακολουθούμε.

Οσο για την ΝΔ, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Δεν τίθενται στο Συνέδριο του Μαΐου τόσο θέματα στρατηγικής ή τακτικής, τουλάχιστον όχι με τον ατσούμπαλο τρόπο του ΠΑΣΟΚ. Περισσότερο τίθενται ζητήματα εσωτερικών συσχετισμών και κατάληψης επίκαιρων θέσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει πάντα μεγάλη σημασία η προεργασία και η προετοιμασία. Και λέγεται ότι πολύ καλή δουλειά σε αυτό το πεδίο έχει κάνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος έχει οργώσει εδώ και μήνες όλη την Ελλάδα. Σίγουρα το αποτέλεσμα αυτής της προεργασίας θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον…

