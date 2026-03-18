Νέο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη: Τον βιντεοσκοπούσε να… τρώει κρακεράκι

Νέο σκηνικό έντασης σημειώθηκε σήμερα 18/3 στη Βουλή, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαμαρτυρήθηκε έντονα για καταγραφή του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο πριν εκείνη λάβει τον λόγο με αφορμή ένα κρακεράκι που έτρωγε ο υπουργός Υγείας. Το περιστατικό οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης από τον προεδρεύοντα.

Η ένταση εκδηλώθηκε τη στιγμή που η κ. Κωνσταντοπούλου ανέβαινε στο βήμα, με τον κ. Γεωργιάδη να διακόπτει τη διαδικασία, ζητώντας τον λόγο και καταγγέλλοντας ότι καταγράφεται σε βίντεο. «Συγγνώμη, τι γράφει στο βίντεο; Με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό», φέρεται να είπε, ζητώντας την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε έντονα, ρωτώντας: «Έχω τον λόγο;», ενώ σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον υπουργό για «τραμπουκισμούς». Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, προσπάθησε να κατευνάσει την κατάσταση, ωστόσο η ένταση δεν υποχώρησε και τελικά αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης. Μετά την επιστροφή της στα έδρανα, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι η συνεδρίαση διακόπηκε «για τον φασίστα».

Αργότερα, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε στους συναδέλφους του βουλευτές ότι η αντίδρασή του οφείλεται και σε προσωπική ενόχληση: «Έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπούλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βίντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν αλλά αρνήθηκαν, γι’ αυτό κάλεσα τον κ. Πλακιωτάκη να παρέμβει».

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