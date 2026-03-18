ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη: Τον βιντεοσκοπούσε να… τρώει κρακεράκι
Πολιτική
13:36 - 18 Μαρ 2026

Νέο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη: Τον βιντεοσκοπούσε να… τρώει κρακεράκι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέο σκηνικό έντασης σημειώθηκε σήμερα 18/3 στη Βουλή, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαμαρτυρήθηκε έντονα για καταγραφή του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγο πριν εκείνη λάβει τον λόγο με αφορμή ένα κρακεράκι που έτρωγε ο υπουργός Υγείας. Το περιστατικό οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης από τον προεδρεύοντα.

Η ένταση εκδηλώθηκε τη στιγμή που η κ. Κωνσταντοπούλου ανέβαινε στο βήμα, με τον κ. Γεωργιάδη να διακόπτει τη διαδικασία, ζητώντας τον λόγο και καταγγέλλοντας ότι καταγράφεται σε βίντεο. «Συγγνώμη, τι γράφει στο βίντεο; Με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό», φέρεται να είπε, ζητώντας την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε έντονα, ρωτώντας: «Έχω τον λόγο;», ενώ σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον υπουργό για «τραμπουκισμούς». Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, προσπάθησε να κατευνάσει την κατάσταση, ωστόσο η ένταση δεν υποχώρησε και τελικά αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης. Μετά την επιστροφή της στα έδρανα, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι η συνεδρίαση διακόπηκε «για τον φασίστα».

Αργότερα, ο κ. Γεωργιάδης περιέγραψε στους συναδέλφους του βουλευτές ότι η αντίδρασή του οφείλεται και σε προσωπική ενόχληση: «Έφαγα ένα κρακεράκι γιατί έχω έντονο πόνο στο στομάχι από το πρωί και είδα ότι η Κωνσταντοπούλου και ο Καζαμίας με τραβούσαν βίντεο. Τους ζήτησα να σταματήσουν αλλά αρνήθηκαν, γι’ αυτό κάλεσα τον κ. Πλακιωτάκη να παρέμβει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5vl78oh1bl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 14:47
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαζόπουλος και Άδωνις βρήκαν σημείο... επαφής στον Ανδρουλάκη
Ανεμοδείκτης

Λαζόπουλος και Άδωνις βρήκαν σημείο... επαφής στον Ανδρουλάκη

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»
Πολιτική

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας
Πολιτική

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Οικονομία
23/06/2026 - 13:58

Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Οικονομία
23/06/2026 - 13:55

ΙΟΒΕ: Η επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 13:05

Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Πολιτική
23/06/2026 - 12:56

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:53

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

Οικονομία
23/06/2026 - 12:50

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:49

Tesla: Εκρηκτική επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγορά με «άλμα» 57%

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:48

SpaceX: Καταρρέει το «ράλι» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό - Απώλειες άνω των 400 δισ. σε μία μέρα

Φορολογία
23/06/2026 - 12:27

Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κατασκευαστική με δηλωμένο τζίρο… €3 και «μαύρα» €3 εκατ.

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:19

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 12:16

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ