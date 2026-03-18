Ένταση και σφοδρές αντιπαραθέσεις στη Βουλή για το νομοσχέδιο των ταξί - Λυμπερόπουλος εναντίον όλων

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα εξελίχθηκε σήμερα 18/3 η συνεδρίαση της Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις μεταφορές και τον κλάδο των ταξί, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη αλλά και αφήνοντας βαρύτατους υπαινιγμούς για την ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί.

«Οργανώνεται μια συζήτηση ώστε να μιλήσουν μετά οι φίλοι του υπουργού και να πάρει τα εύσημα ο κ. Κυρανάκης, όπως συνήθως κάνει», είπε αρχικά ο κ. Λυμπερόπουλος, όταν απορρίφθηκε το αίτημά του να προηγηθεί η τοποθέτηση του κ. Λευτέρη Πετράκη, προέδρου της Ομοσπονδίας Ταξί, με τον κ. Λυμπερόπουλο να καταγγέλλει «μεθοδευμένη διαδικασία» και να προχωρά σε προσωπικές αιχμές κατά του υπουργού. Ακολούθησε έντονος διάλογος, με τον ίδιο να χρησιμοποιεί βαρείς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν την παρέμβαση της προέδρου της επιτροπής, Όλγας Αραμπατζή, η οποία ζήτησε επανειλημμένα τη διαγραφή σχετικών αναφορών από τα πρακτικά.

Παρά τις συστάσεις, ο πρόεδρος της ΣΑΤΑ συνέχισε σε υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για «αντιδημοκρατικές πρακτικές» και καταγγέλλοντας φίμωση της φωνής των επαγγελματιών του κλάδου. «Γιατί με περιορίζεις να μην μπορώ να πάω ούτε μέχρι το Λουτράκι; Μπορώ να πάω εγώ στην Καλαμάτα ή να κάνω τον γύρο της Πελοποννήσου; Όλη η Ευρώπη έχει πάει την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από το 2035. Άλλες χώρες έχουν κάνει πιστοποίηση και υποδομές. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ντροπή, κ. Κυρανάκη», είπε ο κ. Λυμπερόπουλος, θυμίζοντας τον αγώνα που είχε προκαλέσει την περίοδο των μνημονίων.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και η Καραγεωργοπούλου, κάνοντας λόγο για λογοκρισία, με την πρόεδρο της επιτροπής να απαντά ότι τηρούνται οι κοινοβουλευτικοί κανόνες.

Καταγγελίες για απουσία διαλόγου και αιχμές για το νομοσχέδιο

Κατά την κύρια τοποθέτησή του, ο κ. Λυμπερόπουλος κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών για έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης με τον κλάδο, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις των επαγγελματιών αγνοήθηκαν. Μάλιστα, προχώρησε και σε σοβαρές καταγγελίες περί απειλών εις βάρος του, τις οποίες ο κ. Κυρανάκης διέψευσε κατηγορηματικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ρυθμίσεις που αφορούν την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για την ετοιμότητα της χώρας σε επίπεδο υποδομών. Όπως υποστήριξε, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η μετάβαση προγραμματίζεται για το 2035, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αντιδράσεις για ποινικό μητρώο και αιχμές για ανταγωνισμό

Ο πρόεδρος της ΣΑΤΑ εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στις διατάξεις που αφορούν το ποινικό μητρώο των οδηγών ταξί, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται αυστηρότεροι όροι σε σχέση με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.

Παράλληλα, άσκησε κριτική για άνιση μεταχείριση του κλάδου έναντι πολυεθνικών εταιρειών, αναφέροντας ενδεικτικά την Uber, ενώ άφησε αιχμές για επιρροή εξωγενών παραγόντων στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Κλείνοντας, κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει την πρόταση νόμου και τους βουλευτές να την καταψηφίσουν, προειδοποιώντας για έντονες αντιδράσεις από τον κλάδο σε περίπτωση που προχωρήσει η ψήφισή της.

Συνεχίζεται η απεργία των ταξί για 2η μέρα

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου για δεύτερη ημέρα η πανελλαδική απεργία των αυτοκινητιστών ταξί. Στη σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ αναφέρονται τα εξής: «Ο κλάδος των ταξί συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, καθώς το απαράδεκτο νομοσχέδιο έχει πλέον εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή.