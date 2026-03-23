Η υπόθεση Παναγόπουλου και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Επειτα από πολύ θόρυβο και αρκετή πολιτική αναστάτωση για το ΠΑΣΟΚ, η υπόθεση Παναγόπουλου τέθηκε στο αρχείο και η κανονικότητα επιστρέφει στα υψηλά κλιμάκια της συνδικαλιστικής ζωής της χώρας.

Αν όμως η υπόθεση κλείνει ως προς το δικαστικό της σκέλος, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί το ίδιο με το πολιτικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ανακοινώσει με μεγάλη ταχύτητα την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ και είναι ένα ερώτημα τι θα συμβεί τώρα. Θα επιστρέψει στο κόμμα ή όχι;

Κατά σύμπτωση δε, αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο προμηνύεται ούτως ή άλλως – τουλάχιστον – θορυβώδες. Μπορεί να γίνει ακόμη πιο θορυβώδες και με αφορμή την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου;…