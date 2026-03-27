Ο πόλεμος έκοψε τη φόρα του Μητσοτάκη για τον κατώτατο μισθό

Άλλο νούμερο είχε στο νου του ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει για αύξηση του κατώτατου μισθού και άλλο τελικά ανακοίνωσε.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προ μηνός αποφασίσει να ανακοινώσει ποσό μεγαλύτερο των 920 ευρώ, αλλά ελέω της κρίσης συγκρατήθηκε.

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 40 ευρώ μεικτά, από 880 σε 920 ευρώ (σε 14 καταβολές), με τις καθαρές αποδοχές να διαμορφώνονται περίπου στα 772 ευρώ. Προφανώς, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πετάνε από τη χαρά τους με αυτά τα ποσά.

Στόχος του Πρωθυπουργού, πάντως, παραμένει να υπερβεί το στόχο των 950 ευρώ που είχε θέσει το 2023, πριν από τις επόμενες εκλογές.

Ένα σενάριο είναι να κάνει τη σχετική ανακοίνωση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ και μάλιστα με βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ μεικτά για εφαρμογή από τον Απρίλιο του 2027. Πάνω δηλαδή στις εκλογές.