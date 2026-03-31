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Δεν έχει άδικο ο Σαμαράς για τις φρεγάτες και τα μαχητικά στην Κύπρο
Ανεμοδείκτης
14:26 - 31 Μαρ 2026

Δεν έχει άδικο ο Σαμαράς για τις φρεγάτες και τα μαχητικά στην Κύπρο

Άγγελος Κωβαίος
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Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έδωσε κάποια είδηση με την νέα ομιλία του της Δευτέρας (30/3) στο Πολεμικό Μουσείο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματούν εδώ οι παρεμβάσεις του και οι επιθέσεις στην  κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό.

Πληροφορίες «από εδώ και από εκεί» συγκλίνουν μάλιστα στο ότι δεν έχει εγκαταλείψει τα σχέδιά του για τη δημιουργία κόμματος και λέγεται ότι συνεχίζει επαφές και συζητήσεις. Αν αυτά επαληθευτούν, οι ανακοινώσεις είναι θέμα χρόνου και πιθανώς θα γίνουν αφότου ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προκηρυχθούν εκλογές πριν από το καλοκαίρι.

Πάντως, η νηφάλια παρατήρηση οφείλει να καταλήξει στην παραδοχή, ότι όσα ανέφερε στην τελευταία ομιλία του για την ανάγκη παραμονής των ελληνικών φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο, δεν είναι λάθος…

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