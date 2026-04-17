Ας μην έχουμε αυταπάτες: οι εισαγωγές ρωσικού LNG στην Ευρώπη αυξάνονται

Όσο η παγκόσμια προσοχή είναι στραμμένη σχεδόν αποκλειστικά στα όσα εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή, πολλοί έχουν ξεχάσει το μέτωπο της Ουκρανίας.

Πέραν των εξελίξεων στα πεδία των μαχών, ή ακριβέστερα, της ανταλλαγής επιθέσεων με drone, υπάρχουν και ορισμένα νέα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στο ενεργειακό πεδίο, όπου ως οφείλουν όλοι να θυμούνται, η Ευρώπη υπέστη ένα ισχυρό σοκ από το ξέσπασμα του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022 κι έπειτα.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Ευρώπη παραμένει εξαρτημένη από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές και αυξάνει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, παρά το καθεστώς κυρώσεων. Σύμφωνα με έρευνα του φινλανδικού think tank, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), το 65% των ρωσικών εξαγωγών LNG εξακολουθεί να απορροφάται από την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τον Φεβρουάριο τα ρωσικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%, στα 45 εκατ. ευρώ ημερησίως. Ενδεικτικά, πρώτη στις εισαγωγές ρωσικού LNG τον Μάρτιο ήταν η Ισπανία, με τη σχετική αύξηση να φτάνει στο 124%. Ακολουθούν η Γαλλία, το Βέλγιο, κ.λπ…