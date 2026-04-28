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Πού το πάει ο Δούκας
Ανεμοδείκτης
14:10 - 28 Απρ 2026

Πού το πάει ο Δούκας

Reporter.gr Newsroom
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Ο ρόλος και η θέση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στο ΠΑΣΟΚ μάλλον θα πρέπει να προσεχθούν τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες.

Ως γνωστόν, στο πρόσφατο συνέδριο και έπειτα από πολλή φασαρία που ο ίδιος είχε προκαλέσει, ο δήμαρχος δεν κατόρθωσε να εκλέξει ούτε δέκα μέλη της δικής του επιρροής στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Και στην συνεδρίαση του οργάνου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (25-26 Απριλίου), περιφερόταν για λίγη ώρα στον χώρο, άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια αποχώρησε, πριν καν αρχίσουν οι ψηφοφορίες για τον ΓΓ του ΠΑΣΟΚ και το Πολιτικό Συμβούλιο, για το οποίο ήταν υποψήφιος. Μπορεί αυτά να είναι απλώς μία ένδειξη δυσαρέσκειας, μπορεί όμως και να είναι μία πρώτη επιβεβαίωση για όσους αρχίζουν να λένε, ειδικά μετά τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και κόντρα στη θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι αναμένει κι αυτός τις ανακοινώσεις του Τσίπρα για να μεταπηδήσει στο νέο κόμμα…

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