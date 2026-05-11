Το ΠΑΣΟΚ και οι εκκρεμότητες

Με τις δημοσκοπήσεις να παρουσιάζουν λίγο-πολύ τα ίδια τους τελευταίους μήνες, με τις αναμενόμενες αυξομειώσεις, οι τακτοποιήσεις στις εκκρεμότητες της περιόδου φαίνεται ότι θα είναι και οι κρίσιμοι πολιτικοί καταλύτες.

Εφόσον γίνουν αυτές οι τακτοποιήσεις, θα διαμορφωθεί και το πραγματικό προεκλογικό σκηνικό. Είμαστε πλέον σε ρυθμό εκλογικό, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αφού σχεδόν κανείς, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει, δεν πιστεύει ότι θα φτάσουμε στο 2027.

Ποιες είναι λοιπόν οι εκκρεμότητες; Το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρυστιανού. Εν όψει αυτών οι διαπιστώσεις είναι χρήσιμες. Ο πρώτος είναι φανερό ότι θέλει να παίξει στο πεδίο του κάπως πιο σοφιστικέ λαϊκισμού. Μιλάει ήδη για τη ΔΕΗ και τις τράπεζες – ασχέτως των πεπραγμένων του, δεν απασχολούν αυτά το δυνητικό κοινό του. Η δεύτερη θα παίξει στο γήπεδο της αντισυστημικής ηθικολογίας. Αυτά θα πρέπει να τα δουν στο ΠΑΣΟΚ – και ειδικά την περίπτωση Τσίπρα. Όταν θα πλησιάσουν οι εκλογές, οι κραυγές για τις υποκλοπές δεν θα φέρουν ψήφους. Οι υποσχέσεις του Τσίπρα για την τσέπη, ακόμη και ψεύτικες, είναι πιθανότερο να φέρουν…