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Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου
Ανεμοδείκτης
13:23 - 25 Ιουν 2026

Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
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Οι δημοσκοπήσεις θα τροφοδοτήσουν την πολιτική συζήτηση και τα κουτσομπολιά για λίγες εβδομάδες ακόμη, ώσπου να σταματήσουν κι αυτές λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.

Ισως η προσοχή εν όψει της νέας πολιτικής περιόδου θα πρέπει να στραφεί περισσότερο σε ορισμένα ποιοτικά στοιχεία αυτών των καλοκαιρινών ερευνών, στον βαθμό που τις παίρνει κάποιος τοις μετρητοίς, αν θέλει να είναι προετοιμασμένος για κάποιες πιθανές πολιτικοκοινωνικές τάσεις.

Σε μία από τις τελευταίες μετρήσεις, αυτή της Real Polls για το protagon.gr, υπάρχει ένα ποιοτικό εύρημα, που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Στο ερώτημα «ποιο διακύβευμα περιγράφει καλύτερα τις επόμενες εκλογές για εσάς;», οι απαντήσεις είναι: Σταθερότητα και συνέχεια με ποσοστό 31,8%, Πολιτική αλλαγή στην διακυβέρνηση με 46,8% και Ρήξη με το σύστημα θέλει το 16,6%. Είναι φανερό το επίδικο: Αν το ποσοστό που επιθυμεί πολιτική αλλαγή και είναι μοιρασμένο σε διάφορα κόμματα, θα γίνει σταδιακά κάπως πιο συμπαγές και συσπειρωμένο γύρω από κάποιο αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση. Σίγουρα πάντως στο Μαξίμου οφείλουν να μην αγνοήσουν αυτό το εύρημα…

Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 13:45
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