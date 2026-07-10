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Ο Πολάκης (αν και όπως και όποτε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ) θα κάνει ζημιά στον Τσίπρα;
Ανεμοδείκτης
14:32 - 10 Ιουλ 2026

Ο Πολάκης (αν και όπως και όποτε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ) θα κάνει ζημιά στον Τσίπρα;

Reporter.gr Newsroom
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Το επιθεωρησιακό δράμα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με την παραίτηση Φάμελλου και την αναζήτηση ηγεσίας και λογικά αναμένεται να δούμε πολλά περαιτέρω ευτράπελα.

Ως γνωστόν, ο Πολάκης έχει ήδη δηλώσει «παρών» ως υποψήφιος πρόεδρος. Όμως έχει διαγραφεί από την ΚΟ, η οποία πρέπει να συνεδριάσει για να εκλέξει πρόεδρο και - προφανώς - δεν γίνεται αυτός να μην είναι μέλος της.

Από την άλλη, ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται από τη βάση, σύμφωνα με το καταστατικό. Όμως ποια είναι τώρα η βάση; Υπάρχει; Ή ακολουθεί τον Τσίπρα;. Ένα θέμα πάντως που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, είναι αν και όποτε και όπως εκλεγεί ο Πολάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τι ζημιά θα μπορέσει να κάνει στον Τσίπρα; Οι δημοσκόποι δεν θα πλήξουν…

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 14:48
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