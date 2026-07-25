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Ένας κόσμος που αλλάζει
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
10:13 - 25 Ιουλ 2026

Ένας κόσμος που αλλάζει

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο επεισόδιο έντασης σε μια διαχρονικά ασταθή περιοχή.

Εντάσσεται σε μια ευρύτερη ιστορική μετατόπιση, όπου το διεθνές σύστημα εγκατα-

λείπει σταδιακά τη σχετική σταθερότητα των τελευταίων δεκαετιών και εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Η παγκοσμιοποίηση, όπως διαμορφώθηκε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, στηρίχθηκε στην υπόθεση της ελεύθερης και ασφαλούς κυκλοφορίας εμπορευμάτων και ενέργειας. Σήμερα, αυτή η υπόθεση δοκιμάζεται.

Η Μέση Ανατολή διατηρεί τον ρόλο της ως βασικός κόμβος του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Οι θαλάσσιες οδοί που τη διατρέχουν – από το Στενό του Ορμούζ έως τη Διώρυγα του Σουέζ– συγκεντρώνουν κρίσιμες ροές πετρελαίου, φυσικού αερίου και εμπορευμάτων. Η αποσταθεροποίησή τους δεν περιορίζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, μεταφέροντας την αβεβαιότητα από τη γεωπολιτική σφαίρα στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεταβολής. Οι αγορές δεν αντιδρούν μόνο σε πραγματικές διακοπές της προσφοράς αλλά και στην πιθανότητα να συμβούν. Η αβεβαιότητα ενσωματώνεται στις τιμές, δημιουργώντας ένα νέο καθεστώς όπου η ενεργειακή ασφάλεια καθίσταται εξίσου σημαντική με το κόστος. Το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν λειτουργούν πλέον αποκλειστικά ως εμπορεύματα, αλλά και ως μέσα άσκησης επιρροής.

Παράλληλα, οι θαλάσσιες μεταφορές, θεμέλιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, υφίστανται άμεσες πιέσεις. Η αυξημένη επικινδυνότητα σε κρίσιμες διαδρομές οδηγεί σε αναπροσαρμογές δρομολογίων, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση των αποστάσεων και την αύξηση του κόστους. Η επιλογή εναλλακτικών πορειών, όπως η παράκαμψη της Αφρικής, δεν είναι απλώς τεχνική απόφαση. Αποτελεί ένδειξη ενός συστήματος που λειτουργεί πλέον υπό καθεστώς περιορισμών και όχι βελτιστοποίησης.

Η επίδραση αυτών των εξελίξεων είναι σωρευτική. Η αύξηση των ναύλων, των ασφαλίστρων και των χρόνων μεταφοράς επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα. Το κόστος μετακυλίεται από τις πρώτες ύλες στα τελικά προϊόντα, επηρεάζοντας τη βιομηχανία, το εμπόριο και τελικά την κατανάλωση. Και έτσι η παγκόσμια οικονομία γίνεται πιο ακριβή και λιγότερο προβλέψιμη.

Ταυτόχρονα, η ασφάλεια επανέρχεται ως κεντρικός παράγοντας. Οι θαλάσσιες ζώνες μετατρέπονται εκ νέου σε χώρους στρατηγικού ανταγωνισμού, όπου η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση των εμπορικών ροών.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση, από τη λογική της ανοικτής παγκόσμιας αγοράς σε ένα μοντέλο όπου η ισχύς και η προστασία των διαδρομών αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι διεθνείς σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη ρευστότητα. Οι ισορροπίες μεταβάλλονται, οι συμμαχίες επαναπροσδιορίζονται και οι στρατηγικές επιλογές επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από γεωπολιτικά κριτήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διατηρήσουν την επιρροή τους σε κρίσιμες περιοχές, η Κίνα ενισχύει την παρουσία της μέσω υποδομών και επενδύσεων, ενώ περιφερειακοί δρώντες επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν την αστάθεια.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια θέση αυξημένης ευπάθειας. Η ενεργειακή της εξάρτηση και η ανάγκη διασφάλιση εναλλακτικών πηγών αναδεικνύουν τα όρια της στρατηγικής της αυτονομίας. Η μετάβαση σε ένα πιο διαφοροποιημένο ενεργειακό μοντέλο απαιτείσημαντικούς πόρους και χρόνο, ενώ οι πιέσεις στο οικονομικό περιβάλλον κα-

θιστούν τη διαδικασία αυτή πιο σύνθετη.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΣ ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κρίσιμο γεωγραφικό και οικονομικό κόμβο. Η θέση της στη διασταύρωση βασικών θαλάσσιων διαδρομών, σε συνδυασμό με τη δυναμική του ελληνόκτητου στόλου και την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, της προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση ενισχύει τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις προκλήσεις.

Η ναυτιλία, ως βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους και των κινδύνων καθιστά αναγκαία την προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Η προστασία των πλοίων και των πληρωμάτων αποκτά προτεραιότητα, ενώ η διαχείριση του ρίσκου μετατρέπεται σε καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, τα λιμάνια και οι ενεργειακές υποδομές αποκτούν ενισχυμένο ρόλο. Δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως σημεία διακίνησης εμπορευμάτων και ενέργειας, αλλά και ως στοιχεία στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανταγωνισμού. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει συντονισμένη πολιτική και επενδυτική στρατηγική, ικανή να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή, υπό αυτή την έννοια, λειτουργεί ως επιταχυντής εξελίξεων που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη. Η μετάβαση σε ένα πιο σύνθετο και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον δεν αποτελεί παροδική απόκλιση, αλλά δομική μεταβολή. Η οικονομία και η γεωπολιτική παύουν να λειτουργούν ως διακριτά πεδία και επανενώνονται σε ένα ενιαίο σύστημα αλληλεξάρτησης.

Το αποτέλεσμα είναι ένας κόσμος όπου η σταθερότητα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό το βάρος αυξημένης αβεβαιότητας. Σε αυτό το νέο πλαίσιο,η προσαρμοστικότητα, η στρατηγική σκέψη και η επένδυση σε υποδομές και ασφάλεια καθίστανται καθοριστικοί παράγοντες.

Καθώς η εποχή της απρόσκοπτης παγκοσμιοποίησης υποχωρεί, στη θέση της αναδύεται ένα νέο σύστημα όπου το κόστος, ο κίνδυνος και η ισχύς επαναπροσδιορίζουν τους όρους λειτουργίας της διεθνούς οικονομίας και η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν είναι η αιτία αυτής της εξέλιξης, αλλά το χρονικό σημείο όπου είναι πλέον ορατό.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/07/2026 - 18:15
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