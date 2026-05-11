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Τραμπ: Εντελώς απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν – Ράλι 4,5% στο πετρέλαιο
Ειδήσεις
07:36 - 11 Μάι 2026

Τραμπ: Εντελώς απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν – Ράλι 4,5% στο πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, και οι τιμές του πετρελαίου δεν άργησαν να πάρουν και πάλι την ανηφόρα, σημειώνοντας κέρδη κοντά στο 5%.   

«Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους “εκπροσώπους” του Ιράν. Δεν μου αρέσει – Είναι εντελώς απαράδεκτη» έγραψε ο Τραμπ το βράδυ της Κυριακής (10/5).

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Σε προηγούμενη ανάρτησή του έγραψε πως «το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια», ενώ καταλόγισε καθυστερήσεις στην Τεχεράνη.

Από τα «πυρά» του, μάλιστα, δεν ξέφυγαν και οι προκάτοχοί του – Μπάρακ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν – για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν.

«Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μας αφήνουν να περιμένουμε, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες στον δρόμο, καταστέλλουν διαμαρτυρίες και πρόσφατα εξαφάνισαν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές, ενώ γελούν με τη χώρα μας που τώρα ξανά είναι μεγάλη. Δεν θα μας κοροϊδεύουν πια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Κυριακή (10/5) το Ιράν έστειλε την απάντησή του στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Όπως μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη, το κείμενο προτάσεων του Ιράν επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στον Λίβανο.

Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Κατά την ίδια πηγή, τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν «τη διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθούν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ».

Κατά το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο επίσης επικαλείται ιρανικά μέσα, η απάντηση του Ιράν στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ επικεντρώνεται στον «τερματισμό του πολέμου και την ασφάλεια στη θάλασσα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-difk74v63e0p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ράλι στο πετρέλαιο

Μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο, το πετρέλαιο σημείωσε κέρδη, καθώς η προοπτική για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μοιάζει να απομακρύνεται ξανά.

Έτσι, το πρωί της Δευτέρας (11/5), το αμερικανικό αργό «παίζει» στα 100,17 δολάρια με ημερήσια άνοδο 4,98% και το Brent αγγίζει τα 105,71 δολάρια το βαρέλι ενισχυόμενο κατά 4,27%.

Στον αντίποδα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 1% στα 4.683,30 δολάρια και το ασήμι σημειώνει ήπια κέρδη της τάξης του 0,22% στα 81,06 δολάρια η ουγγιά.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, τα futures του πετρελαίου κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες 6%, εν μέσω αισιοδοξίας για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης, που θα επέτρεπε τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Η αισιοδοξία για μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει εξασθενήσει, ωθώντας την τιμή του αργού πετρελαίου υψηλότερα», δήλωσε ο Warren Patterson της ING Groep NV. «Οι φόβοι πιθανότατα θα αυξηθούν για την πιθανότητα κλιμάκωσης, αφήνοντας περαιτέρω ανοδική πορεία για τις τιμές».

Η αγορά στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στην επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα αυτή την εβδομάδα καθώς αναμένεται το Ιράν να είναι στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να πείσει το Πεκίνο να αξιοποιήσει την επιρροή του στο Ιράν για να πιέσει για μια συνολική κατάπαυση του πυρός και μια επίλυση της συνεχιζόμενης αναστάτωσης στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν πως ακόμη κι αν το οξύ ενεργειακό σοκ εξασθενήσει μέχρι το τέλος του 2026, η διαρκής πιθανότητα νέας έντασης στο Στενό του Ορμούζ, η μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων και η λιγότερο αποτελεσματική πολιτική συνεννόηση εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να ενσωματώνουν ένα γεωπολιτικό premium κινδύνου στις τιμές.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται το Brent να παραμείνει άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι και να πέσει γύρω στα 80 – 85 δολάρια το βαρέλι εντός του 2027, καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση και τα αποθέματα θα επανέλθουν σταδιακά.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 08:21
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