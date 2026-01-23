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Κυβέρνηση για πλημμύρες: Φταίνε τα αυθαίρετα, ας τα νομιμοποιήσουμε
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11:42 - 23 Ιαν 2026

Κυβέρνηση για πλημμύρες: Φταίνε τα αυθαίρετα, ας τα νομιμοποιήσουμε

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Μία (ακόμα) σημαντική αντίφαση παρατηρείται στις αποφάσεις της κυβέρνησης, αυτή τη φορά σχετικά με τα αυθαίρετα. Μετά το θάνατο μίας γυναίκας στη Γλυφάδα, η κυβέρνηση δηλώνει πως το μεγάλο πρόβλημα είναι τα αυθαίρετα. Λίγες ώρες πριν, όμως, πέρασε από τη Βουλή μία ακόμα τροπολογία για παράταση της νομιμοποίησης αυθαιρέτων.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ πως η περιφέρεια Αττικής τρέχει ήδη σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα, αλλά πρόσθεσε πως κατά τη γνώμη του η πηγή των μεγαλύτερων προβλημάτων, είναι τα αυθαίρετα.

Κατηγόρησε μάλιστα για υποκρισία τους πολιτικούς: «Θεωρώ ότι πολλές φορές από πολλούς δημοσιολογούντες και πολιτικά κόμματα και ανθρώπους που έχουν δημόσιο λόγο, η συζήτηση δημόσια γίνεται με πάρα πολλά στοιχεία υποκρισίας. Δεν μπορεί να πέφτουμε από τα σύννεφα όταν για ολόκληρες δεκαετίες η Ελλάδα έχτισε με ευθύνη όλων. Κάποιοι δήμαρχοι συνέδραμαν σε αυτό, η πολεοδομία συνέδραμε σε αυτό και πάρα πολλοί κατά καιρούς συναρμόδιοι υπουργοί έκλειναν τα μάτια», σημείωσε.

Για το δήμαρχο Γλυφάδας βέβαια δεν είπε λέξη και γενικώς υπάρχει μία περίεργη ασυλία στο πρόσωπό του. Δεν τον εγκαλεί κανείς... Εύκολα, όμως, υποθέτει κανείς πως θα είχε δαιμονοποιηθεί ο δήμαρχος της συγκεκριμένης περιοχής, αν δεν ήταν του κόμματος. Όπως έγινε στην Πάτρα με τις φωτιές.

Ακολούθως, ο κ. Μαρινάκης, που εκφράζει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να ανακοινώσει ότι ένας συμπολίτης μας θα χάσει την περιουσία του, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο αυτή τη στιγμή, να γκρεμιστεί κάτι.

Προφανώς και δεν υπάρχει, αφού η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, με την οποία προσφέρει και νέα παράταση για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, την τρίτη από το 2017. Επί άλλα δύο χρόνια, μέχρι τον Μάρτιο του 2028, θα μπορούν να νομιμοποιούνται αυθαίρετα με παραβάσεις που δεν ξεπερνούν το 40% της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Με την ίδια τροπολογία, παράλληλα, παρατείνεται η αναστολή επιβολής κυρώσεων και προστίμων σε κτίρια και οικοδομικές άδειες που κάνουν χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ για μπόνους ορόφων, που έχει κριθεί παράνομη από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αλφαδιά...

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 11:48
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