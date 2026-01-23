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ΝΟΚ: Νέα διετής παράταση για τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων
Πολιτική
11:12 - 23 Ιαν 2026

ΝΟΚ: Νέα διετής παράταση για τακτοποίηση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων

Reporter.gr Newsroom
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Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δίνεται νέα παράταση στη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων, η τρίτη κατά σειρά από το 2017. Για ακόμη δύο χρόνια, έως τον Μάρτιο του 2028, θα υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών με παραβάσεις που δεν υπερβαίνουν το 40% των προβλέψεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, με την ίδια ρύθμιση παρατείνεται και η αναστολή επιβολής κυρώσεων και προστίμων για κτίρια και οικοδομικές άδειες που αξιοποιούν τα κίνητρα του ΝΟΚ για επιπλέον ορόφους, παρότι η συγκεκριμένη πρακτική έχει κριθεί παράνομη από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», με τις διατάξεις της οποίας εξασφαλίζονται σημαντικές παρατάσεις πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 της τροπολογίας (παράγραφοι 2 έως 6), προβλέπονται επείγουσες πολεοδομικές παρατάσεις που έχουν στόχο την διευκόλυνση των πολιτών, ως εξής:

  • Με την παρ. 2 παρατείνεται η προθεσμία αναστολής επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 125Θ του ν. 4495/2017 (Α` 167) επί των κτισμάτων των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί ή ακυρώνονται κατά το μέρος που αφορούν σε χρήση των κινήτρων και προσαυξήσεων των άρθρων 66 και 71 του ν. 5197/2025, καθώς και η προθεσμίας μη εφαρμογής των απαγορεύσεων δικαιοπραξιών του άρθρου 82 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία παρατείνεται έως την καταληκτική προθεσμία αίτησης επανέκδοσης οικοδομικής άδειας, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e–adeies».
  • Με την παρ. 3 παρατείνεται η σύνταξη και υποβολή́ ταυτότητας κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας Ι έως και την 1η Φεβρουαρίου 2028.
  • Με την παρ. 4 παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011, έως και την 31η Μαρτίου 2028.
  • Με την παρ. 5 παρατείνεται το επιτρεπτό των χερσαίων εγκαταστάσεων διαχείμανσης και μικροεπισκευών σκαφών έως και την 31η Μαρτίου 2027.
  • Με την παρ. 6 παρατείνεται η διατήρηση της αρμοδιότητας εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τα όργανα που την ασκούν κατά τον παρόντα χρόνο μέχρι και την 30η Ιουνίου 2026.

Τέλος, στο άρθρο 4 προβλέπεται η παράταση ηλέκτρισης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών. Με την εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα ομαλής υλοποίησης των έργων ανάπτυξης των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.), λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν. Έτσι, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026 η υποχρέωση για ενεργοποίηση των Σ.Α.Η.Ε. που έχουν επιλεχθεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών της Γ’ ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Με τις συγκεκριμένες παρατάσεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει ουσιαστική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, αποτρέποντας τη δημιουργία νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων και εξασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση στο νέο πολεοδομικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και η αξιοπιστία του πολεοδομικού πλαισίου, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για την ακίνητη περιουσία.

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