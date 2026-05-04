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Προς τι ο πανικός για την τετραήμερη εργασία;
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12:35 - 04 Μάι 2026

Προς τι ο πανικός για την τετραήμερη εργασία;

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύεται ότι έκανε κίνηση ματ με την πρότασή του για εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σε όποιες επιχειρήσεις είναι εφικτό, γιατι ανέδειξε μία κυβερνητική... αλλεργία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Από την ημέρα που κατατέθηκε η πρόταση, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σπεύδουν να κάνουν λόγο για λαϊκίστικη, αλλά και "επικίνδυνη" πρόταση που θα φέρει λουκέτα, ανεργία και θα φρενάρει τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Ιδιαίτερα οι δηλώσεις της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, προκάλεσαν εντύπωση καθώς έφερε την... καταστροφή και επικαλέστηκε λουκέτα στα μανάβικα! Λες και δεν γνωρίζει πως η τετραήμερη εργασία δεν αφορά όλους τους εργασιακούς κλαδους και θα εφαρμοστεί ασφαλώς πιλοτικά και σταδιακά όπου είναι εφικτό.

Η αντίδραση της κυβέρνησης είναι υπερβολική για δύο ακόμα λόγους:

Πρώτον, γιατί η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (ενδεικτικά αναφέρουμε: Ολλανδία, Γερμανία, Βρετανία, Βέλγιο κα. όπου τα πιλοτικά προγράμματα πέτυχαν και οι περισσότερες επιχειρήσεις τα έχουν διατηρήσει).

και δεύτερον, γιατί η ίδια η κυβέρνηση έχει ψηφίσει νόμο για τετραήμερη εργασία, απλά χωρίς μείωση των ωρών που απασχολείται ο εργαζόμενος.

Το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας στο μανιφέστο του, προτείνουν τετραήμερη εργασία με 35ωρο και ασφαλώς σε πρώτη φάση δεν αναφέρονται στα μανάβικα.

Ερχόμαστε τώρα στα λουκέτα και την ανεργία. Η κυβέρνηση λέει πως αν εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προσλάβει έξτρα προσωπικό για να δουλέψει και την πέμπτη ημέρα. Μόνο που θεωρητικά το ίδιο ισχύει και με την τετραήμερη εργασία που έχει η ίδια ψηφίσει.

Αν δηλαδή οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης δουλεύουν Δευτέρα με Πέμπτη 10ωρο και καλύψουν τις 40 ώρες εργασίας τους, για να δουλέψει η επιχείρηση και την Παρασκευή, θα πρέπει να προσλάβει επιπλέον προσωπικό.

Για τα μανάβικα που... αγαπά η Νίκη Κεραμέως οι κίνδυνοι είναι δηλαδή οι ίδιοι και με όσα ισχύουν σήμερα. Αν εφαρμοστεί τετραήμερο 40ωρο, θα πρέπει να προσλάβει τουλάχιστον έναν ακόμα υπάλληλο, για να πουλήσει ντομάτες και την Παρασκευή.

Αλλά προφανώς η συζήτηση αυτή δεν αφορά τα μανάβικα. Πρώτα και κύρια μία τέτοια ρύθμιση αφορά εταιρείες που η παραγωγικότητά τους δεν εξαρτάται από τη συνεχή, φυσική παρουσία των εργαζομένων και που η χρήση της τεχνολογίας επιτρέπει την αποτελεσματικότερη οργάνωση χρόνου.

Δεν μπορεί η κυβέρνηση που υποτίθεται ότι δίνει βάρος στην καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη να απορρίπτει τόσο κατηγορηματικά την τετραήμερη εργασία.

Δυστυχώς, στον τουρισμό, την εστίαση και τα μανάβικα, το 35ωρο ακόμα δεν είναι στο κάδρο. Αλλά η συζήτηση καλώς άνοιξε από την αντιπολίτευση.

Όσο για τον πανικό της κυβέρνησης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι δικαιολογείται από το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω από τις εξελίξεις, αλλά και γιατί δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τους οποίους... βαφτίζει μανάβηδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 16:25
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