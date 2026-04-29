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O σώζων εαυτόν σωθήτω στον Κόλπο
Γρηγόρης Νικολόπουλος
13:56 - 29 Απρ 2026

O σώζων εαυτόν σωθήτω στον Κόλπο

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να φύγουν από τον ΟΠΕΚ είναι μια σαφέστατη ένδειξη της ανατροπής όλων των ισορροπιών που προκάλεσε ο πόλεμος στις χώρες του Κόλπου.

Η αποχώρηση των Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Καταρχήν αποχώρηση σημαίνει ανεξαρτησία, δηλαδή τα Εμιράτα δεν είναι υποχρεωμένα πλέον να ακολουθούν τις συμφωνίες των χωρών του ΟΠΕΚ για το πόσο πετρέλαιο θα παράξουν. Ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών είναι ένα διεθνές όργανο στο οποίο συμμετέχουν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και αποφασίζει αν θα αυξήσει ή θα μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου για να διαμορφώσει ένα επιθυμητό από όλους επίπεδο τιμών. Τα Εμιράτα είχαν αποφασιστικό ρόλο λόγω μεγάλης παραγωγής αλλά πάντα ήταν συντονισμένα με τη Σαουδική Αραβία. Μια χώρα με την οποία έχουν διαφωνίες σε πολλά ζητήματα, αλλά και μια συμμαχία λυκοφιλίας για τη στρατιωτική τους ισχύ έναντι του μεγάλου εχθρού τους που ήταν και είναι το Ιράν.

Σε αυτόν τον πόλεμο τα Εμιράτα δέχτηκαν πολύ βαριά πλήγματα από τους ιρανικούς πυραύλους, καταστράφηκαν πολλές εγκαταστάσεις παραγωγής, διύλισης και φόρτωσης, η παραγωγή τους υπέστη σοβαρό πλήγμα. Προφανώς η αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ σημαίνει ότι θα αποφασίζουν ανεξάρτητα από τις αποφάσεις του ΟΠΕΚ για τις εξαγωγές του πετρελαίου τους, ώστε όταν ανοίξουν τα Στενά και όταν αποκατασταθεί η παραγωγή και η μεταφορά του πετρελαίου, θα αυξήσουν τις εξαγωγές τους για να συγκεντρώσουν τα χρήματα που χρειάζονται για να επενδύσουν στην ανακατασκευή των κατεστραμμένων υποδομών τους.

Πέραν αυτού όμως υπάρχουν ενδεχομένως και πολιτικοί λόγοι για αυτή την αποχώρηση. Τα Εμιράτα δεν είχαν την προστασία που θεωρούσαν ότι έχουν από τη Σαουδική Αραβία και από τις ΗΠΑ. Δέχτηκαν τα μεγαλύτερα πλήγματα. Δεδομένου ότι ο Τράμπ κατηγορεί συχνά τον ΟΠΕΚ ότι κρατάνε ψηλά τις τιμές, η κίνηση της αποχώρησης των Εμιράτων από τον Οργανισμό ενδεχομένως να κρύβει και κάποια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τα Εμιράτα αναμένεται να εξάγουν περισσότερο σε χαμηλότερες τιμές πράγμα που μάλλον ικανοποιεί τον Τραμπ.

Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών του Κόλπου είναι εύθραυστες και ο πόλεμος προκάλεσε βαθειά ρήγματα. Οι συμμαχίες τους στηρίζονταν μέχρι σήμερα σε οικονομικά συμφέροντα και όχι σε ιστορικούς δεσμούς. Αντίθετα, μεταξύ των αραβικών χωρών οι σχέσεις δεν είναι συνήθως καλές, υπάρχουν διαφορές όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά ακόμη και σε επίπεδο φατριών μέσα στις ίδιες τις χώρες. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που οι Άραβες δεν ενώθηκαν ποτέ, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, ούτε καν εναντίον των σταυροφόρων.

Τώρα με τον πόλεμο οι σχέσεις περνάνε σε μία νέα φάση κρίσης η οποία προσθέτει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην περιοχή. Η αποχώρηση των Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ είναι ένα πρώτο σημαντικό δείγμα αυτής της κρίσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 15:22
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