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Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομία
08:17 - 04 Μάι 2026

Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια

Γιώργος Αλεξάκης
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Στην αποτροπή δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» καταναλωτικών δανείων, στην προστασία των νοικοκυριών από υπερχρέωση, αλλά και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών, στοχεύει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2225 και φιλοδοξεί να περιορίσει φαινόμενα καταχρηστικών πρακτικών και αισχροκέρδειας από πλευράς πιστωτών.  

Ήδη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και θέτει σαφείς κανόνες που βάζουν τέλος στα «ψιλά γράμματα» και στις αδιαφανείς χρεώσεις. Παράλληλα, εισάγεται ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό αποπληρωμής (κεφάλαιο και τόκοι), το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει κατά 30% έως 50% το αρχικό ποσό δανεισμού, ευθυγραμμίζοντας τη χώρα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης και ενίσχυση διαφάνειας

Μεταξύ των βασικών αλλαγών είναι η δυνατότητα του καταναλωτή να υπαναχωρεί από τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολόγηση. Παράλληλα, ενισχύεται η προσυμβατική ενημέρωση, με υποχρέωση των πιστωτών να παρέχουν σαφείς, πλήρεις και κατανοητές πληροφορίες πριν την υπογραφή.

Οι συμβάσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ακριβώς τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί στον καταναλωτή πριν τη σύναψή τους, ενώ καθίσταται υποχρεωτικός ο ουσιαστικός έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης δανείου, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για τους λόγους.

Πλαφόν στο κόστος δανεισμού

Για τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις προβλέπεται θέσπιση ανώτατου ορίου στο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 40% του ποσού χρηματοδότησης. Στο ΣΕΠΕ περιλαμβάνονται, πέραν του επιτοκίου, και όλες οι επιπλέον χρεώσεις (π.χ. έξοδα φακέλου). Η ρύθμιση αφορά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας έως 100.000 ευρώ και δεν καλύπτει «ανοιχτές» πιστώσεις ή πιστωτικές κάρτες.

Προστασία σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών

Το νομοσχέδιο εισάγει και υποχρεώσεις για τους πιστωτές σε περιπτώσεις καθυστερήσεων. Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία είσπραξης, οι δανειολήπτες θα ενημερώνονται έγκαιρα και θα τους προτείνονται λύσεις, όπως ρυθμίσεις ή αναδιάρθρωση οφειλών, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης.

Νέοι κανόνες για σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης

Το νέο πλαίσιο επεκτείνεται και σε σύγχρονες πρακτικές, όπως τα σχήματα «Buy Now – Pay Later». Οι εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, καθώς και επιχειρήσεις που πωλούν με δόσεις, θα υποχρεούνται πλέον να ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών πριν εγκρίνουν συναλλαγές.

Αυστηρότερη εποπτεία και πρόληψη

Παράλληλα, ενισχύεται η εποπτεία της αγοράς με αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, με πρόβλεψη για πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης χρεών και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Συνολικά, το νομοσχέδιο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές και δίκαιο πλαίσιο δανεισμού, προστατεύοντας τους καταναλωτές και ενισχύοντας την υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς.

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