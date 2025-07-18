Οι τιμές ενοικίασης στην Αττική αυξήθηκαν έως και 20% το πρώτο εξάμηνο του 2025

Με ένα σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες και αίτημα για γενναία ευρωπαϊκή παρέμβαση, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συναντήθηκε σήμερα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα Ενέργειας και Στέγασης Dan Jørgensen, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αντικείμενο το διαρκώς οξυνόμενο πρόβλημα στέγασης που πλήττει τις ευρωπαϊκές πόλεις και κυρίως τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Κ. Jørgensen, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μάς αφιερώσατε για να συζητήσουμε. Είχαμε την ευκαιρία να σας δώσουμε και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Είναι πάντα ωραίο να σας συναντώ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι εργάζεστε σκληρά για να προωθήσετε την ατζέντα της κοινωνικής στέγασης και της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Συζητάμε συχνά για αυτά τα ζητήματα, μέσω της πρωτοβουλίας Mayors for Housing, και είμαι βέβαιος ότι μέσα στους επόμενους μήνες, θα έχουμε απτά αποτελέσματα στην Αθήνα σχετικά με την κοινωνική στέγαση, φυσικά, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen, σημείωσε: «Είχα μια πολύ καλή και εποικοδομητική συνάντηση με τον φίλο μου, τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Ήταν πολύ χρήσιμο για μένα να λάβω σχόλια και καλές συμβουλές. Γνωρίζω ότι η Αθήνα παλεύει με πολλές από τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Εσείς όμως, είστε πολύ δραστήριοι στην επίλυσή τους και έχετε πολλές συμβουλές που μπορώ να λάβω υπόψη. Έχετε προτάσεις που θέλετε να υποβάλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση και άλλες ρυθμίσεις, και τις λαμβάνω πλήρως υπόψη μου και θα τις συμπεριλάβω για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Προσιτή Στέγαση».



Η Αθήνα στο επίκεντρο της στεγαστικής κρίσης



Τα τελευταία στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

Οι τιμές ενοικίασης στην Αττική έχουν αυξηθεί έως και 20% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σχέση με πριν από ένα χρόνο.

Η σωρευτική αύξηση των τιμών κατοικιών την τελευταία 8ετία (2017-2024) άγγιξε το 90% στην Αθήνα.

Το 52% των ενοικιαστών δαπανά πάνω από το 30% του εισοδήματός του στο ενοίκιο.

Το 33% των κατοικιών στην Ελλάδα παραμένει κλειστό — από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ. Στην Αττική καταγράφονται 526.000 άδεια σπίτια.

Τι κάνει ο Δήμος Αθηναίων για τη στέγη



Ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί ήδη ένα πολυεπίπεδο σχέδιο σε 7 άξονες:



1. Έχουμε σε εξέλιξη δύο στεγαστικά προγράμματα. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω των αρμόδιων υπουργείων: Το πρώτο, αφορά τη στέγαση νέων ηλικίας 25 έως 39 ετών, δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στους οποίους επιδοτούμε το κόστος μίσθωσης (257 ιδιωτικές κατοικίες). Το δεύτερο, αφορά την ανακαίνιση 70 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά.



2. Σχεδιάζουμε πιλοτικό πρόγραμμα στέγης. Αξιοποιώντας ένα δημοτικό κτίριο, που θα ανασκευαστεί σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα προσφέρουμε στέγη, με ειδικό μίσθωμα, σε επτά οικογένειες. Στόχος μας είναι να δούμε ότι αυτό το μοντέλο, μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος και των τριών συμβαλλόμενων πλευρών. Δηλαδή, αθηναϊκές οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε οικονομική στέγη, ο ιδιωτικός τομέας - με ένα λελογισμένο κέρδος - να αναλάβει την ανακατασκευή του κτιρίου και ο Δήμος να έχει παρέμβει αποτελεσματικά στο θέμα της κοινωνικής στέγασης.



3. Προχωρούμε στην πλήρη καταγραφή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, ώστε να είναι δυνατή η κατηγοριοποίησή της: ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά, πιστοποιημένης εκτίμησης της αξίας και μορφής εκμετάλλευσής τους.



4. Προγραμματίζουμε τη σύσταση φορέα διαχείρισης των κτιρίων που θα μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στέγασης ή και αξιοποίησης εγκαταλειμμένων και κενών κτιρίων, συνεργειών με ιδιώτες, διασφαλίζοντας ότι το δημόσιο συμφέρον θα υπερισχύει του οικονομικού ιδιωτικού οφέλους.



5. Επιδιώκουμε να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά στην πόλη Παρατηρητήριο Κατοικίας, καθώς και Γραφείο Κοινωνικής Στέγασης ως διακριτή υπηρεσιακή δομή.



6. Παρεμβαίνουμε στην προστασία ιδιαίτερων οικιστικών περιοχών του Δήμου που απειλούνται από μια κακώς εννοούμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι η Πλάκα.



7. Καταφέραμε, μετά από παρέμβασή μας, να θεσπιστούν όροι και περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων στην Αθήνα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα απόθεμα ακινήτων.



Mayors for Housing – Πρωτοβουλία 15 πόλεων για ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση



Ο Δήμαρχος Αθηναίων συνυπογράφει την πρόταση των 15 ευρωπαϊκών πόλεων για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσιτής Στέγασης, με επενδυτικό στόχο τα 300 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 δισ. ως επιχορηγήσεις. Στην πρόταση περιλαμβάνονται:

Άμεση πρόσβαση των πόλεων σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Εξαίρεση των επενδύσεων σε στέγαση από τον υπολογισμό χρέους/ελλείμματος.

Χρήση «πράσινων» ή κοινωνικών ομολόγων για τη στήριξη της κατοικίας.

Αναγνώριση της στέγασης ως πέμπτου πυλώνα του κοινωνικού κράτους.

Η κρίση είναι υπαρκτή, διαρκώς εντεινόμενη και οριζόντια. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από συντονισμένη, γενναία και κυρίως ευρωπαϊκή. Η Αθήνα διεκδικεί, προτείνει και παρεμβαίνει για μια νέα στεγαστική πολιτική, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το δικαίωμα σε αξιοπρεπή κατοικία.