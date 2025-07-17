Wall: S&P 500 αγγίξε νέα ιστορικά υψηλά με ενίσχυση από εταιρικά κέρδη - Θετικά οικονομικά δεδομένα

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε νέο ρεκόρ κλεισίματος, ενισχυμένος από ισχυρά κέρδη και δεδομένα για την αμερικανική οικονομία. Οι μετοχές αυξήθηκαν την Πέμπτη 17/7, στηριζόμενες από πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και μια σειρά ανακοινώσεων εταιρικών κερδών.

Ο δείκτης S&P 500 πρόσθεσε 0,54% φτάνοντας σε νέο ρεκόρ κλεισίματος στις 6.297,36 μονάδες, το ένατο φέτος. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite ανέβηκε 0,74% για το δέκατο ρεκόρ κλεισίματος του 2025, κλείνοντας στις 20.884,27 μονάδες. Και οι δύο δείκτες άγγιξαν επίσης νέα ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 229,71 μονάδες ή 0,52%, κλείνοντας στις 44.484,49 μονάδες.

Οι μετοχές της PepsiCo εκτινάχθηκαν πάνω από 7% μετά από κέρδη καλύτερα των προσδοκιών. Η United Airlines ανέβηκε 3% αφού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις κερδών.

Οι τριμηνιαίες αναφορές κερδών που δημοσιεύθηκαν αυτήν την εβδομάδα έχουν υπερβεί τις προσδοκίες της Wall Street, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Περίπου 50 εταιρείες του S&P 500 έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής, με το 88% αυτών να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με δεδομένα της FactSet.

Βασικά οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη δείχνουν τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας. Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Ιουλίου ήταν 221.000, μειωμένες κατά 7.000 σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με νέα δεδομένα της Απογραφής των ΗΠΑ. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με τον Μάιο, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για αύξηση 0,2%.

«Το καθησυχαστικό αποτέλεσμα στις λιανικές πωλήσεις έρχεται την κατάλληλη στιγμή καθώς ξεκινά η περίοδος των ανακοινώσεων κερδών», δήλωσε ο Bret Kenwell, αναλυτής επενδύσεων στην eToro ΗΠΑ. «Αν τα κέρδη είναι πιο αισιόδοξα από το αναμενόμενο και αν οι διοικήσεις συνεχίσουν να παρουσιάζουν μια καθησυχαστική εικόνα για τις καταναλωτικές δαπάνες, οι μετοχές θα μπορούσαν να αντιδράσουν θετικά — ακόμα και μετά από μια άνοδο σε ιστορικά υψηλά που ορισμένοι επενδυτές μπορεί να θεωρούν υπερβολική. Στο τέλος της ημέρας, οι καταναλωτές είναι η ραχοκοκαλιά της αμερικανικής οικονομίας.»

Η Wall Street έρχεται μετά από μια ταραχώδη συνεδρίαση, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι σχεδιάζει να απολύσει τον Τζερόμ Πάουελ από τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).

Οι μετοχές παρουσίασαν μεταβλητότητα την Τετάρτη μετά από δήλωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ «πιθανόν σύντομα» θα απολύσει τον Πάουελ. Οι αγορές αρχικά υποχώρησαν, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψαν όταν ο Τραμπ υποβάθμισε τις αναφορές λέγοντας ότι «δεν σκοπεύει να το κάνει», αν και πρόσθεσε ότι δεν «αποκλείει τίποτα».

Αυτήν την εβδομάδα, ο S&P 500 κινείται υψηλότερα κατά 0,6%. Ο Dow 30 αυξήθηκε κατά 0,3%, ενώ ο Nasdaq έχει σημειώσει άνοδο 1,5%.

Πετρέλαιο: Άνοδος 1,5% στις τιμές λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων και περιορισμένων αποθεμάτων

Άνοδο κατέγραψαν την Πέμπτη οι τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι αναλυτές επισημαίνουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο στη Μέση Ανατολή και τα χαμηλά αποθέματα ως βασικούς παράγοντες στήριξης της αγοράς.

Η παραγωγή πετρελαίου στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν έχει μειωθεί κατά 140.000 έως 150.000 βαρέλια ημερησίως, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής, υπό φυσιολογικές συνθήκες, που ανέρχεται σε περίπου 280.000 βαρέλια ημερησίως.

Το Brent έκλεισε στα 69,52 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,46% ενώ ο αμερικανικό WTI έκλεισε στα 67,54 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 1,75%.