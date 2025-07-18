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Γιατί η μείωση ΦΠΑ δεν «κουρεύει» από μόνη της τις τιμές - Καμπανάκια για τον πληθωρισμό
Οικονομία
08:22 - 18 Ιουλ 2025

Γιατί η μείωση ΦΠΑ δεν «κουρεύει» από μόνη της τις τιμές - Καμπανάκια για τον πληθωρισμό

Γιώργος Αλεξάκης
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Εφόσον η οικονομία είναι ανταγωνιστική και προωθηθούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις τότε και μια κίνηση μείωσης του ΦΠΑ μπορεί να επιφέρει αποτέλεσμα σε σχέση με την μείωση των τιμών. Αυτό υπογραμμίζει μελέτη που δημοσιεύεται στο Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας που εστιάζει παράλληλα και στο θέμα της μείωσης των έμμεσων φόρων ως μέσο αποκλιμάκωσης των τιμών.   

Υπενθυμίζεται ότι σταθερά τα τελευταία χρόνια το υπουργείο Οικονομικών αρνείται τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης και έτσι δεν έχει μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ, παρά το γεγονός, ότι η Ελλάδα διατηρεί τον υψηλότερο συντελεστή στην Ε.Ε. (24% ), έχοντας, παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της βασίσει στους έμμεσους φόρους, που είναι και οι πλέον άδικοι καθώς πλήττουν, κύρια, τους μη έχοντες.

Συγκεκριμένα, με βάση τη μελέτη την οποία υπογράφουν οι οικονομολόγοι Γεώργιος Παλαιοδήμος και Δημήτρης Παπαγεωργίου «η αποτελεσματικότητα μιας μεμονωμένης, προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ ως μέτρου περιορισμού του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία είναι σημαντικά περιορισμένη».

Παράλληλα αναφέρουν ότι παρατηρείται σημαντική και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού όταν η μείωση του ΦΠΑ συνοδεύεται από δομικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, όπως αναφέρεται, οι μόνιμες μειώσεις του ΦΠΑ αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές από τις προσωρινές, καθώς ενισχύουν την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και επηρεάζουν θετικά τις προσδοκίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρουν οι οικονομολόγοι, σε ελεγχόμενο οικονομετρικό μοντέλο (SVAR), η μείωση του ΦΠΑ στη λιανική μετακυλίεται κατά 19-25% στις τιμές σε ορίζοντα ενός έτους, πολύ λιγότερο και πιο αργά δηλαδή από όσο συνήθως περιμένουν οι πολίτες. Το όφελος είναι βραχυπρόθεσμο ενώ ο βαθμός μετακύλησης επηρεάζεται από διαρθρωτικούς παράγοντες, καθώς και από τη διάρκεια της εφαρμογής του μέτρου.

Μικρό το όφελος για τους καταναλωτές

Παράλληλα οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι μόνιμες μειώσεις του ΦΠΑ σχεδόν διπλασιάζουν τη μετακύληση στις τιμές σε σύγκριση με τις προσωρινές.

Όπως τονίζεται,οι αποπληθωριστικές επιδράσεις είναι επίσης ισχυρότερες σε οικονομίες με πιο ανταγωνιστικές αγορές, όπου οι επιχειρήσεις είναι πιο πρόθυμες να μετακυλήσουν τις μειώσεις κόστους στις τιμές. Αντιθέτως, σε οικονομίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό δυσκαμψιών ή περιορισμένη χρήση εγχώριων εισροών,οι επιδράσεις στον πληθωρισμό από μειώσεις του ΦΠΑ είναι ασθενέστερες. Στην πράξη επιβεβαιώνουν ότι ένα πολύ μικρό όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή.

Με βάση τη μελέτη, πάντως, η μείωση του ΦΠΑ, per se, δε φτάνει για την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία, καθώς η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από το ευρύτερο θεσμικό και διαρθρωτικό περιβάλλον. Συνεπώς, η αξιοποίηση του ΦΠΑ ως αποτελεσματικού μέτρου αποπληθωριστικής παρέμβασης προϋποθέτει την ένταξή του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει συμπληρωματικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και στη μείωση των στρεβλώσεων στην οικονομία.

Προθεσμία δύο μηνών από την Κομισιόν για εφαρμογή της οδηγίας για τους συντελεστές ΦΠΑ

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία και Ρουμανία λόγω έλλειψης ευθυγράμμισης των εθνικών νομοθεσιών τους με τις υποχρεωτικές διατάξεις της οδηγίας 2022/542 για τους συντελεστές ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οδηγία επιτρέπει την ευρύτερη χρήση μειωμένων συντελεστών από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μηδενικών συντελεστών για βασικά προϊόντα, όπως τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα που προορίζονται για ιατρική χρήση. Τα πέντε κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, η οποία θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.Πλέον έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Καμπανάκι ΙΟΒΕ για τον πληθωρισμό
Στο μεταξύ με βάση την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την οικονομία, (Β' Τρίμηνο) η πορεία του πληθωρισμού παραμένει ως πονοκέφαλος στην οικονομία "κουρεύοντας" και την ανταγωνιστικότητα.
Όπως αναφέρεται, ο πληθωρισμός καταγράφηκε στο 2,5% (ΔΤΚ) και 3,1% (ΕνΔΤΚ) στο πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι πληθωρισμού 2,8% (ΔΤΚ) και 3,0% (ΕνΔΤΚ) το ίδιο διάστημα του 2024. Ο εγχώριος ρυθμός πληθωρισμού παραμένει υψηλότερος του μ.ό. της Ευρωζώνης. Σημαντικό μέρος της πίεσης στις αρχές του 2025 αφορά τα μη ενεργειακά αγαθά και κυρίως τις υπηρεσίες, όπως στέγαση, διαμονή και εστίαση. Ενδεικτικά, ο ρυθμός μεταβολής του ΕνΔΤΚ με σταθερούς φόρους και χωρίς την ενέργεια ήταν στο 3,0% το πρώτο πεντάμηνο του 2025, από 3,5% ένα έτος πριν, αλλά και σε σύγκριση με 2,4% στην Ευρωζώνη την ίδια περίοδο.
Βασικές υποθέσεις, όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, για την πρόβλεψη του πληθωρισμού αποτελούν: (α) η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου Brent αποτιμημένη σε ευρώ, η οποία αναμένεται ετησίως μεσοσταθμικά να καταγράψει κάμψη το 2025 και το 2026, με τις εξελίξεις αναφορικά με τα μέτρα προστατευτισμού να ασκούν περαιτέρω καθοδικές πιέσεις στην αγορά ενέργειας (β) η εξέλιξη της καταναλωτικής ζήτησης, η οποία αναμένεται να καταγράψει ηπιότερη άνοδο το 2025 και 2026, κατά περίπου 1,2% και 1,0% αντίστοιχα. Σε αυτό το πλαίσιο, και υπό την επίδραση πληθωριστικών πιέσεων που αναμένονται λόγω των νέων δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο, προβλέπεται πως ο εγχώριος ρυθμός πληθωρισμού θα κυμανθεί στην περιοχή του 2,8% το 2025 και 2,3% το 2026.
Επίδραση φόρων
Με βάση και το ΙΟΒΕ, αναφορικά προς τις αναμενόμενες επιδράσεις των παρεμβάσεων έμμεσης φορολογίας, στο τρέχον έτος αναμένεται αυτές να είναι μηδαμινές στις μεταβολές του δείκτη τιμών. Αναλυτικά, η επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά (αναψυκτικά, μπύρες χωρίς αλκοόλ, αεριούχα νερά), στο 24%, δεν αναμένεται να επιδράσει στις τιμές το 2ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς έχει παρέλθει ένα έτος από την εφαρμογή του μέτρου. Ομοίως, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες (μεταφορές, γυμναστήρια, σχολές χορού, θεάματα αναψυχής) που παραμένουν για όλο το 2025, όπως και τα μέτρα στήριξης στα ακίνητα έως τον Δεκέμβριο του 2025 δεν αναμένεται να έχουν καμία επίδραση καθώς έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την εφαρμογή τους.
Σημαντική πληροφόρηση για την εξέλιξη των τιμών το επόμενο χρονικό διάστημα παρέχουν και τα αποτελέσματα των μηνιαίων ερευνών οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, τα οποία συνιστούν πρόδρομες ενδείξεις για την εξέλιξή τους από την πλευρά της προσφοράς. Όπως αναφέρει το Ινσιτγούτο, οι τάσεις στις προβλέψεις μεταβολών των τιμών είναι μικτές κατά το β’ τρίμηνο του 2025 έναντι του α’ τριμήνου του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις των τιμών κινούνται ήπια πτωτικά στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, ενώ αντίθετα σημειώνεται μικρή αύξηση στο Λιανικό εμπόριο και τις Κατασκευές. Ως προς την αντίστοιχη περυσινή τριμηνιαία περίοδο, οι προσδοκίες για την εξέλιξη των τιμών κατέγραψαν έντονα ανοδική μεταβολή στις Ιδιωτικές Κατασκευές, ενώ κινήθηκαν πτωτικά στις Υπηρεσίες, στο Λιανικό εμπόριο και στη Βιομηχανία.
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